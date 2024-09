Son dramáticos los testimonios de las familias a las que alias ‘Chamba’ les ha reclutado a sus hijos. Los relatos se multiplican especialmente en los departamentos del Caquetá y Huila, donde este disidente ha dirigido su crueldad. En las viviendas de las zonas rurales aparece pidiendo “prestados” a los menores para apoyar “la causa” y quieran o no, son forzados a unirse a sus filas.

(Vea también: Ejército dio de baja a 2 integrantes de las disidencias de Farc en Arauca; uno era jefe)

Detrás del sufrimiento de esta familia está Edwin Daney Marín Morales, alias ‘Champa’ o “Chamo”, un temido criminal, miembro de la Segunda Marquetalia, de las disidencias de las Farc, considerado “el nuevo paisa”, el sanguinario guerrillero que lideró por varios años la columna ‘Teófilo Forero’ de las extintas Farc y que fue asesinado en diciembre de 2021, en medio de combates en el estado Apure, Venezuela.

Su sucesor, alias ‘Chamba’, se unió a las filas de la guerrilla en el año 2013 y desde entonces ha forjado una reputación criminal por sus actos sanguinarios y despiadados contra la población civil. En la actualidad, a sus 35 años, es uno de los cabecillas más importantes de la Segunda Marquetalia en el sur del país, donde lo reconocen por ser el principal verdugo de niños, niñas y adolescentes.

(Vea también: Capturaron borracho a alias ‘Jefferson’, cabecilla de las disidencias de las Farc en Cauca)

Sería el responsable de al menos 25 reclutamientos forzados de menores de edad en los últimos tres meses. Sin embargo, la cifra podría ser aún mayor, ya que muchas familias no denuncian por temor a las represalias de estos disidentes.

Según información de inteligencia militar, la población reclutada está siendo usada para el cobro de extorsiones a comerciantes, transportadores y ganaderos. Además de obligarlos a cometer otros delitos.

(Lea también: Revelan detalles del atentado contra la fuerza pública en Arauca; señalan a grupos armados)

Por eso, ante la gravedad de los hechos y el incremento de este delito violatorio de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario, las Fuerzas Militares desplegaron una operación coordinada para dar prontamente con la captura de este criminal, considerado uno de los principales objetivos en esta zona del país.

Entre las estrategias para dar con su paradero, se ofreció una recompensa de 130 millones de pesos por información que conduzca con su captura.

(Vea también: Nueva masacre en Puerto Rico, Caquetá: cinco personas fueron asesinadas cerca a una mina)

“Fue muy triste porque mi hijo no quería, no le gusta nada ese tema de la guerra. Ya han pasado casi siete meses y no sabemos nada de él. Nos da mucha tristeza no saber nada. Le pedimos que, por favor, nos digan dónde está, que nos lo devuelvan o algo porque esto es muy doloroso”, cuenta el campesino sobre su hijo reclutado en el norte de Caquetá.