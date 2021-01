green

Se está acabando la última semana de enero y en Cali sucedieron varios hechos importantes desde el lunes hasta el viernes. El fallecimiento de personajes ilustres enlutó el inicio de estos días, pero el anunció del regreso a clases con alternancia alegra a muchos niños y padres de familia.

Esta son las noticias más relevantes sobre lo que sucedió en la capital del Valle del Cauca en los últimos días.

Anuncian regreso a clases presenciales

Aunque serán bajo el modelo de alternancia, la Secretaría de Educación de Cali dio a conocer que el 1 de febrero comenzarán las clases presenciales para algunos estudiantes de los colegios privados de la ciudad.

Los niños que están entre primero y quinto grado regresarán en la próxima semana, mientras que los adolescentes de sexto a once lo harán el 8 de febrero.

#PorUnReencuentroSeguro 😷✏️📚 Así será el retorno gradual a clases en los colegios privados: 🗓️ 1 de febrero: básica primaria 👧🏻🎒

🗓️ 8 de febrero: básica secundaria y media 👦🏽🎒 Más detalles aquí 👀👉🏽 https://t.co/635yLe0koi

✅ @Mineducacion #CaliUnidaPorLaVida 💙❤️💚 — Secretaría de Educación de Cali (@Educacion_Cali) January 29, 2021

Sin embargo, los estudiantes que pertenecen a las 92 instituciones públicas no podrán regresar a las aulas aún y no hay una fecha estipulada para que esto se dé.

Para tener en cuenta… 🧐✅ Las clases en las Instituciones Educativas Oficiales de Cali inician el próximo lunes 1 de febrero, bajo la modalidad de aprendizaje en casa 📚✏️📐. Conoce más detalles aquí 👀👉🏽 https://t.co/PvRSsNh418#CaliUnidaPorLaVida 💙❤️💚 — Secretaría de Educación de Cali (@Educacion_Cali) January 28, 2021

Muerte de Hernando Rojas y Carlos Holmes Trujillo

Aunque se movían en ámbitos muy diferentes, ambos hicieron parte de la historia de la ciudad.

El primero fue el fundador de la empresa familiar Roquillas Caleñas, un ícono de la gastronomía y del empleo en esa ciudad, pues provee a la ciudad de casi 100 empleos directos y más de un centenar de indirectos por la distribución. Varias personas y entidades de la capital lamentaron su muerte a los 84 años por afectaciones derivadas de la COVID-19.

Lamento el fallecimiento de Hernando Rojas, vallecaucano ilustre, emprededor, fundador de 'Rosquillas Caleñas', a quien agradecemos el legado cultural y gastronómico que nos dejó junto a su esposa Stella Hurtado. Un abrazo fraterno y solidario a sus hijos y toda su familia. pic.twitter.com/sn3MZQ9tu4 — Clara Luz Roldán González (@ClaraLuzRoldan) January 25, 2021

“Lamentamos el fallecimiento de Hernando Rojas, fundador de la marca ROSQUILLAS CALEÑAS. A sus hijos nuestras condolencias, extensivas a los empleados y gestores de sus productos que se convirtieron en alimento diario de cientos de colombianos. Paz en su tumba”: @concejalflower pic.twitter.com/009kcDiEjA — concejocali (@ConcejoCali) January 25, 2021

El exministro de defensa también murió por la misma causa, pero un día después. Sus inicios en la política fueron en Cali, ciudad en la que desempeñó diferentes cargos y fue alcalde entre 1988 y 1990.

El fallecimiento del @mindefensa, @CarlosHolmesTru deja una gran perdida en Cali y el Valle. Su apoyo permanente desde el Gobierno Nacional en la lucha contra la delincuencia fue de gran amor y fuerza por esta región.#CaliUnidaPorLaVida 💙❤️💚@SeguridadCali pic.twitter.com/qIH6N5hes6 — Alcaldía de Cali (@AlcaldiaDeCali) January 26, 2021

Incendio en Chipichape

Las alarmas del centro comercial se prendieron luego de que un establecimiento de comidas se incendiaria. Por fortuna el hecho no dejó personas heridas, pero fue necesaria la intervención de tres máquinas de bomberos y de 10 voluntarios.

Estas son algunas de las imágenes que se conocieron de este evento:

Se presenta incendio en un local de comidas en el centro comercial Chipichape. Bomberos ya atienden la emergencia. pic.twitter.com/XV9DZU9D46 — CaliWeb (@CaliWebCo) January 25, 2021

#Reporte90 A esta hora se presenta un incendio en el centro comercial Chipichape. Los bomberos ya se encuentran en el lugar.#NoticiaEnDesarrollo pic.twitter.com/nppFKDhlEa — Noticiero 90 Minutos (@Noti90Minutos) January 25, 2021

Bajó la aprobación del alcalde de Cali

Jorge Iván Ospina fue uno de los afectados en la última encuesta sobre la favorabilidad que tienen los mandatarios locales. A pesar de tener una gran visibilidad en medio de la emergencia, sus decisiones no le han gustado a los ciudadanos de la capital vallecaucana.

De todos los alcaldes, el de Cali fue el que peor caída de favorabilidad tuvo porque se desplomó en un 27 %, según la encuesta hecha por Invamer. Uno de los ítems que más influyó fue lo hecho en la Feria de Cali, que a pesar de ser virtual gastó un gran presupuesto.

Así respondió Ospina a este hecho en su cuenta de Twitter:

Si me preocupa la caída en 30 puntos de favorabilidad ? Si y mucho; por el futuro de Cali, por la necesidad q tenemos como territorios d tener gobiernos fuertes para poder liderar la salida a los momentos difíciles que vivimos

Me quedaré quieto? No ! aprendemos, debemos ajustar. — Jorge Ivan Ospina (@JorgeIvanOspina) January 28, 2021

Agustín Palavecino está que se va

El ’10’, la figura, el extranjero estrella del Deportivo Cali es uno de los jugadores que pretender River Plate. El volante argentino le habría pedido a los directivos ‘azucareros’ que escuchen la oferta para que él pueda salir de la institución y regresar a su país para destacarse en uno de los equipo más importantes.

A Palavecino le quedan pocos meses de contrato y si el Cali no lo deja salir y él decide no renovar, se marcharía gratis en junio. Sin embargo, lo que se conoce es que River Plate solamente desea obtener un préstamo y eso no sería negocio para el Cali, que pediría, mínimo, tres millones de dólares por su traspaso.