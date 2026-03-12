La coalición NiñezYA presentó los resultados de la consulta “El país de mis sueños”, un ejercicio en el que participaron 1.916 niñas, niños y adolescentes de 17 departamentos de Colombia y de Bogotá.

El objetivo fue conocer cómo imaginan el país ideal y cuáles son sus principales preocupaciones y deseos frente al futuro.

Del total de participantes, el 70% (1.342) tenía entre 3 y 5 años, lo que convierte esta iniciativa en una de las expresiones más amplias de la primera infancia en el país.

El 30% restante correspondió a niñas, niños y adolescentes entre 6 y 17 años. Los resultados muestran que, desde edades tempranas, los menores tienen conciencia sobre problemas sociales como la violencia, el hambre, la educación y el cuidado del medio ambiente.

Entre los más pequeños predominan los sueños de un país sin violencia, con más amor, donde haya comida suficiente, espacios para jugar y familias unidas.

También resaltan la importancia de cuidar la naturaleza y a los animales. Los niños entre 6 y 12 años piden que los adultos escuchen sus opiniones, pasar más tiempo con sus familias y poder jugar sin miedo en las calles.

Por su parte, los adolescentes destacan la necesidad de garantizar alimentación, educación de calidad y programas que promuevan el manejo de emociones, el respeto y segundas oportunidades para jóvenes en conflicto con la ley.

Además, de la consulta surgió la canción “Vota por mí”, interpretada por la joven Ana Sofía Quevedo Ramírez, que busca motivar a los ciudadanos a votar pensando en la niñez.

