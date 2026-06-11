Una guarda de seguridad del sistema MIO terminó en el carril exclusivo por donde circulan los buses articulados luego de que una usuaria la empujara desde una plataforma de aproximadamente un metro de altura en una estación de Cali.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: Impactante choque entre MIO y furgón mandó a 19 personas a clínicas en Cali: así van los heridos

La escena quedó captada en video y provocó momentos de tensión entre las personas que se encontraban en el lugar. La trabajadora quedó expuesta al paso de uno de los vehículos del sistema, por lo que pudo perder la vida.

Según se observa en las imágenes, la rápida reacción de quienes estaban en la estación evitó que la situación terminara en una tragedia. El video evidencia cómo varios ciudadanos observan con preocupación lo ocurrido mientras la funcionaria intenta recuperarse de la caída.

Lee También

Una vigilante del sistema MÍO en Cali fue agredida por pasajera en la estación Buitrera, sur de la ciudad. La mujer empujó a la funcionaria de la plataforma lanzándola a la vía, lo que causó varias lesiones. La agresora ya fue identificada y está siendo buscada por autoridades pic.twitter.com/VA4l3bN729 — BLU Pacífico (@BLUPacifico) June 11, 2026

¿Qué dijo Metro Cali sobre agresión a guarda de seguridad?

Por su parte, Metro Cali rechazó lo sucedido y recordó que los funcionarios de seguridad cumplen labores de apoyo para garantizar el orden y la seguridad de los pasajeros dentro del sistema de transporte masivo.

La entidad también indicó que adelanta las acciones correspondientes para esclarecer los hechos y colaborar con las autoridades en la identificación de la mujer involucrada en la agresión.

“Lamentablemente tenemos que hablar del grave hecho ocurrido en la estación Buitrera, donde una usuaria agredió físicamente a una de nuestras guardas de seguridad, arrojándola desde una de las plataformas de la estación y causándole lesiones en la cara y un brazo”, indicó el presidente de Metrocali, según informó El Tiempo.

Cómo se encuentra la guarda de seguridad del MIO

De acuerdo con la información divulgada por el rotativo, la trabajadora recibió atención médica luego del incidente y se encuentra fuera de peligro, pero con algunas lesiones.

La funcionaria fue valorada por personal de la clínica Fundación Valle del Lili, ubicada en el sur de Cali, para descartar lesiones de consideración derivadas del impacto. Según el citado medio, la funcionaria presentó heridas en el rostro y en un brazo.

Mientras avanza la investigación, las autoridades revisan los registros de las cámaras de seguridad de la estación y demás elementos de prueba con el fin de establecer plenamente las circunstancias en las que ocurrió la agresión y determinar las medidas que podrían adoptarse contra la mujer involucrada.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.