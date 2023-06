Este ministro de Salud tiene un estilo muy diferente al de Carolina Corcho. Su experiencia se nota y en la marcha de este 7 de junio estuvo cercano a la gente que confía en él y, sobre todo, en el presidente Gustavo Petro.

En medio de esta caminata por la carrera Séptima, en Bogotá, conversó con Pulzo sobre las razones por las que está expresándose en las calles este miércoles, especialmente por la reforma a la salud de la que él ahora está a cargo.

(Vea también: Aumentó crisis del Gobierno: le frenaron debates de reformas a salud, pensional y laboral)

Fue en medio de esta charla que Jaramillo confesó a qué EPS está afiliado. “Yo soy de Sanitas y voy a seguir siendo de Sanitas. Las funciones de las EPS van a ser iguales. Lo que vamos es a reforzar a los más de mil municipios que son de sexta categoría y que son rincones del país a los que no llega la salud. Vamos a trabajar más en la prevención”, explicó el ministro de Salud.

El ministro asegura que él sufre lo mismo que miles de personas adultos mayores a los que las EPS no les hace atención preventiva, algo que quieren cambiar con la reforma a la salud.

“Yo soy un adulto mayor y nunca me ha llamado mi EPS a decirme que me haga un antígeno prostático. Los hombres nos morimos por cáncer de próstata y no hay prevención de la enfermedad. No hay promoción de la salud. No hay atención primaria eficaz en los grandes sectores de Colombia”, aseguró.

Lee También

Reforma a la salud en Colombia cambiará rumbo de las EPS

El Gobierno, y lo ratificó Jaramillo en la entrevista con Pulzo, asegura que las EPS no se acabarán: “Lo que que queremos es seguir con lo que tenemos, mejorarlo y solucionar lo que no tenemos”.

Luego de la salida de Carolina Corcho del ministerio de Salud, el debate ha bajado de tono, pero las transformaciones siguen sobre la mesa. De hecho, ya pasó en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes.

(Vea también: Las 3 EPS que no van más en Colombia en este 2023 por deudas, ¿a dónde van sus pacientes?)

Ni las advertencias de algunos gremios de la salud han servido para que el Gobierno cambie algunos de sus artículos de la reforma a la salud y hay mucha incertidumbre por lo que pasará con las EPS, pues son el modelo que conocen millones de colombianos.