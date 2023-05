Mientras la reforma a la salud en Colombia ya pasó su primer debate en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes, varias organizaciones médicas y de pacientes, así como de instituciones prestadoras de servicios, dieron a conocer fuertes reparos sobre lo aprobado y volvieron a enfatizar en los golpes que pueden llegar.

(Vea también: Vargas Lleras le hizo advertencia (sobre votos) a Dilian F. Toro, por reforma a la salud)

A la espera de que se convoquen debates en plenarias y en la Comisión Séptima del Senado, al proyecto de reforma a la salud en Colombia todavía le falta un trámite largo para ver su aprobación completa.

Mientras esto ocurre, gremios como Acemi aseguraron que el proyecto tendría consecuencias muy complejas, como la de eliminar 100.000 puestos de trabajo por el hecho de que se acaben las EPS en Colombia y pierdan autonomía.

A ese llamado de atención se sumó la organización Pacientes Colombia, movimiento que aseguró que, por cuenta de lo aprobado en el primer debate, y de seguir ese mismo articulado en los tres debates restantes, van a ir ante la Corte Constitucional para demandar la reforma del presidente Petro.

Puntualmente sobre el trámite, el vocero de esa organización, Denis Silva, sentenció: “En democracia hay que acoger lo que dice el Congreso. Pero no todo está perdido todavía. Aún falta que pase a plenaria de Cámara y después a Senado. (Y si logra avanzar) nosotros vamos a pedirle a la Corte Constitucional que declare la nulidad por vicios en el trámite y por inconstitucionalidad, porque aquí se afectó el núcleo del derecho”.

Para esta organización, así como lo manifestó en su momento Acemi, hay iniciativas loables en el marco de la reforma a la salud en Colombia, pero varios de estos son complejos de atender, toda vez que la demanda en términos de infraestructura es muy grande.

“Esto es una reforma de $80 billones, de una línea ideológica del presidente Gustavo Petro que cree que estamos en los tiempos de Adán y Eva, y que antes de que él llegara no había ni salud ni institucionalidad”, dijo al respecto el vocero de Pacientes Colombia.

Lo que se rescata de la reforma a la salud en Colombia

Sin embargo, no todo ha sido definitivamente rechazado sobre lo aprobado en el primer debate de la reforma a la salud en Colombia. Desde la organización que busca velar por los intereses de los pacientes destacan algunos cambios, como lo es el de potencializar la atención anticipada.

“Aunque se podía solucionar con un acto administrativo: el giro directo. Las IPS públicas y privadas ya no tendrán la excusa de no poder atender porque no les han girado, ya no pueden utilizar a los pacientes como cobradores”, agregó Silva.

Para esta organización también es clave que se dignificara la compensación para los trabajadores de la salud en el país, entendiendo que era una deuda por saldar con médicos, enfermeros y de más personal.

“Queremos cambios, pero no los que propone el presidente Petro pues va en contra de los derechos adquiridos. ¿Quiénes son los más afectados?, los pacientes con enfermedades de alto costo. Si pasa esta reforma la prestación de los servicios será fragmentada”, agregó el vocero.

Adicionalmente, desde esta y otras organizaciones que rechazan la reforma a la salud en Colombia explican que no es cierto que los campesinos vayan a verse beneficiados de manera inmediata, pues no hay los centros de salud, ni la cantidad necesaria de médicos.

A ojos de los protagonistas del sistema de salud, tendrán que pasar varios años para que el país pueda garantizar la puesta en funcionamiento de 2.500 centro de atención que demanda la reforma a la salud del presidente Gustavo Petro.

“No destruyamos lo que podemos seguir edificando, que es la salud de los colombianos”, concluyó Silva.

Las expectativas del gobierno del presidente Petro sobre la reforma a la salud

Horas después de ser aprobada la reforma a la salud en Colombia en su primer debate, el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, aseguró que el país va a ver una mejora en mecanismos de atención y mejorará la calidad sobre lo que demandan las regiones periféricas del país.

Adicionalmente, pidió tener prudencia sobre las posturas que dicen que el sistema de salud de Colombia se va a precarizar por la eliminación de las EPS.

Dijo Jaramillo que no es cierto que las EPS en el país van a dejar de funcionar, sino que serán herramientas que complementen el trabajo que se haga desde el sector público.

Al tiempo que sentenció que es entendible que los cambios propuestos preocupen a las personas, pero lo complejo ha estado en la desinformación de lo que se pretende. “Ese fenómeno ha llevado a que se crea, aseguró, que se va a estatizar la salud o que se copiará el modelo cubano”, agregó Jaramillo.

Mientras tanto, el presidente Gustavo Petro saludó que la Comisión Séptima de la Cámara avanzara en la aprobación de la iniciativa: “Ha sido aprobada la reforma a la salud en la comisión. Arduo trabajo, profundo el debate. Mucho más profundo que cuando se aprobó la Ley 100”.