Un niño albino de tan solo 2 años y medio necesita con urgencia medicamentos y tratamientos que le permitan desarrollarse con normalidad. Sin embargo, proviene de una familia de escasos recursos que reside en el barrio Nueve de Marzo de Valledupar, junto a su madre y dos hermanos, igualmente menores de edad.

De acuerdo con Maryori Ferrer, madre del pequeño, la EPS a la que están afiliados es Cajacopi, la cual si le presta atención médica hasta donde la cobertura del régimen subsidiado se lo permite. De lo contrario todo debe ser costeado de manera particular.

“El niño tiene un seguimiento con oftalmología, optometría y dermatólogo, y el tratamiento de él no lo cubre la EPS porque son de alto costo, como protector solar y cremas para la piel que son costosos por un valor de $ 520.000 y también unas gafas de $ 460.000, eso no lo cubre la EPS, y yo tampoco cuento con los recursos. He ido a la Gobernación y Alcaldía y me dicen que para niños con esta condición no hay recursos”, expresó la angustiada mujer.