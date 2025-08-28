En un mensaje difundido en las últimas horas, las disidencias de las Farc al mando de ‘Iván Mordisco’ reconocieron tener retenidos a cuatro soldados y un policía, además de un menor de edad al que señalaron como “paramilitar”.

El grupo armado aseguró que los uniformados se encuentran en calidad de “prisioneros de guerra” y que, según ellos, habrían entregado información sobre la supuesta relación entre la Fuerza Pública y estructuras paramilitares.

Qué se sabe sobre los militares secuestrados

En el texto, la organización insistió en que los retenidos “han recibido alimentación, vestuario y atención sanitaria”, y responsabilizó directamente al presidente Gustavo Petro y al ministro de Defensa de lo que pueda sucederles, argumentando que las operaciones militares contra ellos “ponen en riesgo su vida e integridad”.

Sobre los prisioneros de guerra en poder de las FARC-EP pic.twitter.com/k8yE4bOsa5 — F4RC-3P (@F4RC_3P) August 28, 2025

El pronunciamiento también dejó en claro que no contemplan una liberación inmediata. Indicaron que esta solo se daría cuando existan “condiciones”, sin especificar a qué se refieren con ello.

De manera temeraria, cerraron con una frase que provocó preocupación: “Esperemos que el desenlace no sea catastrófico”.

