Un curioso caso se registró en Medellín y quedó grabado en video: un hombre se lanzó contra un vehículo simulando haber sido atropellado, aparentemente con la intención de pedir dinero.

En las imágenes, que rápidamente se difundieron en redes sociales, se observa cómo el sujeto espera a que un carro avance y, de manera repentina, se tira al suelo fingiendo un accidente de tránsito, según informó Colombia Oscura. Sin embargo, el conductor, que llevaba baja velocidad, no cayó en la trampa y evitó complicaciones.

(Vea también: Captan a hombres lavando pechugas de pollo en eje ambiental del centro de Bogotá)

La grabación provocó toda clase de reacciones entre los usuarios, que criticaron la maniobra del hombre. Algunos aseguraron que este tipo de actos se han vuelto comunes en ciertas zonas de la ciudad como una forma de extorsionar a los conductores o aprovecharse de la solidaridad de quienes creen que realmente ocurrió un accidente.

La extraña situación despertó todo tipo de comentarios criticando al hombre y riéndose de su actuación. “Seguro duele más eso [la caída] que lo levante un carro”, “Ni Neymar se atrevió a tanto”, “Profe, roja por simulación”.

* Pulzo.com se escribe con Z