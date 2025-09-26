La investigación y datos de todo lo que hace este hombre para promocionar a las mujeres de Medellín como atractivo turístico los recopiló el medio local llamado El Armadillo. Allí mostraron al detalle todo lo que esta supuesta agencia de viajes les ofrece a los hombres estadounidenses para que visiten Colombia, teniendo como principal enfoque las mujeres.

(Vea también: 4 planes para hacer en la Comuna 13 de Medellín: patos, hip hop y mucho más por disfrutar)

Y es que a pesar de los maravillosos paisajes, la rica gastronomía, la variedad de planes y la gran oferta cultura, entre muchos otras opciones turísticas que tiene el país, Donald Johnson ha decidido que su promesa de valor es el viaje a conocer mujeres, ofrecer sonrisas, acompañamiento y hasta estudios de sus antecedentes judiciales para los que se quieran casar con alguna mujer de Medellín.

De hecho, el caso es tan indignante, que este agente de viajes estadounidense ha mencionado en sus videos que esta es una buena oportunidad para los hombres que quieren conocer “mujeres de alto valor” y el evento lo promociona como “Passport Bro Trips”. Detrás de este nombre, Johnson ofrece viajes grupales para hombres y promesas de redescubrir la confianza y mejorar sus relaciones con ellas.

Lee También

El público al que se enfoca son hombres con poca capacidad de relacionamiento con las mujeres, a los que les recuerda las “humillaciones” que han sufrido de las mujeres estadounidenses. Por el contrario, Johnson ofrece a las mujeres colombianas como muy abiertas y de fácil acceso.

Los videos que publican en las redes sociales (@donpsounds) muestran que durante los 7 días de viaje, el grupo de hombres que paga por este tipo de turismo visita discotecas, reciben masajes, tienen citas en apartamentos y recorren centros comerciales buscando a mujeres que les sonrían y a las cuáles les puedan hacer propuestas.

El principal enfoque del turismo que ofrece esta empresa estadounidense está enfocado en las mujeres que viven en Medellín y aunque menciona la amabilidad que caracteriza a las personas de la Eterna Primavera, hay un mensaje nocivo intrínseco en el que las dejan mal paradas porque las hacen ver como parte del paisaje y de un acceso al que se puede llegar por medio del dinero.

Dice el informe publicado en El Armadillo que desde 2021, Johnson ha ofrecido cerca de unos 10 viajes a Medellín y que actualmente está preparando otros más para los últimos cuatro meses del año. El precio de este turismo (pésimo desde la visión colombiana) lo ha ofrecido desde los 1.800 dólares (unos 7 millones de pesos) en lo que incluyen tiquetes, estadía, traslados y actividades durante siete días. Además hay otros servicios adicionales, también muy indignantes, como “encuentro tradicional”, “coaching de citas” y hasta una “evaluación de esposa”.

Este fue el informe completo que hizo el medio de comunicación local, mostrando algunos de los videos con los que se promociona este tipo de turismo:

Esta no es la primera vez que sucede un hecho de esta índole. En el pasado se conoció otro caso que mostraba cómo los extranjeros pagaban miles de dólares para que una empresa les encontrara pareja en Medellín.

* Pulzo.com se escribe con Z