La ministra de Agricultura, Martha Carvajalino, anunció que presentó su renuncia y que permanecerá al frente de la cartera hasta el próximo 8 de julio. Posteriormente retomará sus funciones como procuradora delegada para asuntos agropecuarios, cargo al que ingresó mediante concurso de méritos en 2016.

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Al explicar su decisión, la funcionaria señaló que la comisión que le permitió asumir responsabilidades dentro del Gobierno llegó a su límite legal.

#Atención | La ministra de Agricultura, Martha Carvajalino, presentó su renuncia al cargo y confirmó que dejará la cartera el próximo 8 de julio para retornar a su puesto de carrera en la Procuraduría General de la Nación. Carvajalino agradeció la confianza del Gobierno y destacó… pic.twitter.com/9pxJylUJh8 — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) July 1, 2026

¿Por qué Martha Carvajalino deja el Ministerio de Agricultura?

Según explicó la ministra, su regreso a la Procuraduría responde al vencimiento del período de comisión que le permitió ejercer como integrante del gabinete nacional.

Además, recordó que hace varios años participó en el proceso de selección para integrar la carrera judicial y que actualmente hace parte de la lista de elegibles para ocupar cargos como jueza o magistrada, conforme avancen los respectivos nombramientos.

Carvajalino aseguró que continuará vinculada al servicio público desde los espacios que le permitan las normas vigentes.

La ministra hizo un balance de su gestión en Ministerio de Agricultura

En su mensaje de despedida, la funcionaria agradeció al Gobierno por la confianza depositada durante su paso por el Ministerio de Agricultura.

También destacó los programas impulsados para fortalecer el sector agropecuario y afirmó que su gestión estuvo orientada por criterios de transparencia y justicia.

Carvajalino señaló que ha dedicado más de 16 años a temas relacionados con la justicia agraria y reiteró su reconocimiento a las organizaciones campesinas, productores y servidores públicos que hicieron parte del trabajo desarrollado desde la cartera.

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