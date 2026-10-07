Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM) anunció que se prevé un aumento significativo de nubosidad y lluvias en varias regiones del país este miércoles. Según el pronóstico de esa entidad, la región Andina será una de las más impactadas, ya que las precipitaciones se concentrarán en sectores de departamentos como Antioquia, Caldas, Risaralda, Quindío, Santander, Norte de Santander, Boyacá, Cundinamarca, Tolima y en el norte del Huila. El anuncio se da durante la consolidación de la segunda temporada de más lluvias a nivel nacional, por lo cual el IDEAM continúa monitoreando de cerca los sistemas atmosféricos que han favorecido el aumento de las precipitaciones en los últimos días.

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Para el caso específico del Tolima, los pronósticos indican que sectores del occidente, norte y oriente del departamento serán los más afectados, con lluvias de intensidad que el IDEAM califica entre moderada y fuerte. Esto sugiere que las condiciones meteorológicas en la región pueden variar a lo largo del día, alternando periodos de mayor nubosidad con otros de precipitaciones. Aunque el informe oficial no especifica un listado de municipios con mayor probabilidad de lluvia, se recomienda especial vigilancia en municipios como Ibagué, Líbano, Fresno, Mariquita, Honda, Venadillo, Lérida, Ambalema, Armero Guayabal, Murillo, Santa Isabel y Villahermosa, entre otros. El instituto subraya la importancia de que los habitantes de estos sectores permanezcan atentos a la evolución del clima y a los reportes oficiales.

Ibagué, particularmente, ha experimentado recientemente lluvias intensas. Según IDEAM, el pasado 2 de octubre un fuerte aguacero provocó caída de árboles, daños materiales e inundaciones en sectores de esa ciudad. Además, Ibagué se ubicó entre los municipios con mayores acumulados de lluvia durante agosto, evidenciando un historial cercano de fuertes precipitaciones en el departamento.

No obstante, este panorama no se limita únicamente al Tolima. El IDEAM informó que se esperan precipitaciones similares en la región Pacífica (destacando Chocó, Valle del Cauca, Cauca y Nariño), en la Caribe (Córdoba, Sucre, Bolívar, Cesar, Magdalena, La Guajira), así como en el oriente de la Amazonia y occidente de la Orinoquia. Además, el ingreso de la onda tropical número 55 podría incidir directamente en el aumento de lluvias en amplias zonas del norte, centro y oriente del país.

Ante este contexto, el IDEAM y los organismos de gestión del riesgo reiteran el llamado a los ciudadanos a seguir las recomendaciones oficiales. Esto incluye extremar la precaución en zonas cercanas a ríos o quebradas y en lugares propensos a deslizamientos, así como conducir con cuidado durante las lluvias para reducir riesgos en las vías. Las autoridades continuarán en alerta y el instituto actualizará los pronósticos conforme avancen las condiciones meteorológicas.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son las recomendaciones del IDEAM ante la temporada de lluvias en Tolima?

El IDEAM aconseja mantener especial atención a los reportes meteorológicos y a las alertas de los organismos de gestión del riesgo, sobre todo en zonas cercanas a ríos, quebradas o áreas con antecedentes de deslizamientos. También recomienda conducir con precaución, reduciendo la velocidad y manteniendo distancia entre vehículos para minimizar riesgos durante los aguaceros.

¿Qué significa “onda tropical” en los reportes del IDEAM sobre el clima en Colombia?

En los reportes del IDEAM, una “onda tropical” es un sistema atmosférico que puede influir en el comportamiento del clima, favoreciendo el aumento de las precipitaciones. Por ejemplo, el ingreso de la onda tropical número 55, según el instituto, podría incidir directamente en el incremento de lluvias en el norte, centro y oriente del país.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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