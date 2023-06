Después de que pasó por una situación engorrosa en ‘Buen día, Colombia’, Juan Diego Alvira entrevistó a Mary Luz Herrán, en medio del comienzo de su camino profesional con Canal 1.

La madre de Andrés Gustavo y Andrea Petro, dos de los hijos de Gustavo Petro, habló acerca de qué opina sobre la gestión que lleva en la actualidad él como presidente de Colombia.

Lo cierto es que, en esa charla transmitida en vivo por la cuenta de YouTube de Canal 1, se llegó al tema sobre el comportamiento del mandatario como papá, desde el minuto 26:46 de este video.

“Está llevando al país como lo debe llevar, lo está haciendo muy bien y le está entregando el alma, corazón y vida a este proceso”, exaltó Herrán, a pesar de los escándalos que ahora investiga la Fiscalía sobre familiares de Petro.

Lo cierto, es que la exesposa aseveró que Petro no tiene ninguna responsabilidad ni injerencia en estas situaciones, al recordar también el reciente hecho que salpicó al presidente por los audios filtrados de Armando Benedetti y su pelea con Laura Sarabia.

“Él no ha mandado a nadie”, aseguró sobre lo sucedido con Sarabia, Benedetti y, meses antes, con Nicolás Petro. “Uno tiene que sabe qué es lo que puede hacer y qué es lo que no puede hacer y lo peor que se puede hacer es señalar a Gustavo Petro como responsable sobre asuntos de los que él no tiene idea”, afirmó

De hecho, Herrán contó que Andrés Gustavo Petro, uno de sus hijos en común con el mandatario, vive en Canadá y estuvo durante varios meses sin obtener empleo, pero que no buscó apoyo del presidente para llevar a cabo algún contacto y así blindarlo de cualquier señalamiento.

“Yo protejo al padre de mis hijos porque es incorruptible”, aseveró la expareja de Petro, a lo que Juan Diego Alvira interrumpió con una pregunta repentina en la entrevista: “¿Es buen papá?”.

¿Qué dijo exesposa de Gustavo Petro sobre él como papá?

Ante el inesperado tema sobre el comportamiento del presidente de Colombia en su papel de padre, Mary Luz Herrán apenas reaccionó con un contrapregunta: “¿Cómo?”, a lo que Alvira repitió su duda. Allí, ella se despachó sobre el mandatario, cuestionado por una respuesta que dio sobre la crianza de Nicolás Petro.

“Cuando estuvo conmigo fue especialísimo, me ayudó a ser una mujer más fuerte, me ayudó en mi formación. Era un hombre que me cuidaba, me consentía y con sus hijos jugaba, salía, se dedicaba a ellos, cocinaba: era un tipo espectacular”, indicó en el arranque de su explicación.

La mujer que fue la segunda esposa del mandatario colombiano reconoció que desconoce la realidad de su vida en familia con Verónica Alcocer, aunque justificó su actitud en el presente.

“Yo no sé cómo es con su actual relación, pero Gustavo Petro siempre fue excelente padre y ahora no se la pasa llamando ni a Andrea ni a Andrés. Los hijos son los que se comunican con él. Él es el presidente, no puede estar a cada ratico [llamando y preguntando]: ‘Mi amor, ¿cómo estás?’. Mis hijos buscan a su padre”, explicó.

Incluso, si bien exaltó que hay una buena comunicación con el mandatario colombiano, hay una situación pendiente después del tiempo que él le ha dedicado a su carrera política.

“Ya lleva cuatro años sin verse con Andrés Gustavo y en algún momento esperemos que se puedan reunir también”, finalizó sobre ese tema, en el que Alvira indicó que preguntó sobre el tema debido a la controversia que surgió cuando el presidente dijo que no crió a Nicolás Petro.

¿Qué hace Juan Diego Alvira en nuevo trabajo con Canal 1?

Si bien apenas lleva pocos días desde que se le vio por primera vez en su llegada a la nueva empresa en la que estará en la televisión colombiana, es claro que el tolimense tendrá un papel clave como entrevistador y reportero.

Juan Diego Alvira indicó que tendrá un espacio en el que asumirá varias responsabilidades en la pantalla chica, aunque ahora debutó con Canal 1 desde una plataforma digital con la entrevista a Mary Luz Herrán, exesposa de Gustavo Petro.

Ahora, queda esperar si se anuncia que el expresentador de Noticias Caracol y exintegrante de revista Semana tiene algún programa en la pantalla chica en los próximos días o semanas.