A pesar de que se dio a conocer la información del cese al fuego bilateral entre el Gobierno de Gustavo Petro y el Eln por seis meses, hubo un detalle que no pasó desapercibido y sobre el que se hizo una claridad.

(Lea también: Fiscalía se mueve y pone a investigar financiación en campaña de Gustavo Petro)

El encargado de replicar esa información fue alias ‘Pablo Beltrán’, jefe de la delegación de ese grupo en las conversaciones de paz, que apareció frente a las cámaras para sentar su posición de manera tajante. Este es el video de ese momento publicado por el Twitter oficial de Blu Radio.

"Las operaciones de finanzas del ELN se comenzaron a discutir aquí, pero esa discusión no terminó, se va a seguir discutiendo, entonces en estos protocolos no entraron”,… pic.twitter.com/4FMHSERduN

El miembro del grupo guerrillero activo más antiguo de América Latina, a pesar de las evasivas, confirmó que en el mencionado cese no está incluido el tema de secuestros ni de extorsiones.

“Las operaciones de finanzas del Eln se comenzaron a discutir aquí, pero esa discusión no terminó, se va a seguir discutiendo, entonces en estos protocolos no entraron”, indicó.

Los periodistas presentes le insistieron a alias ‘Pablo Beltrán’ para que fuera más preciso en su explicación sobre los secuestros, a los que el hombre calificó como “retenciones”, al tiempo que les contestó en tono retador a los comunicadores.

“Ponga la cabeza a pensar, muchacho”, fue la primera de las respuestas que ofreció, a lo que luego agregó: “Si les quedó claro eso, comuniquen eso. No hagan interpretaciones”.

El jefe de la delegación del Eln en las conversaciones de paz con el Gobierno de Petro se mantuvo con sus evasivas al momento de confrontar las preguntas y, en una de esas, finalizó.

“Piense que no se han pactado. Sí ve que no me entendió. Se dijo que se comenzó el análisis, no se concluyó. Más adelante se va a seguir“, explicó sobre los acuerdos que existen.