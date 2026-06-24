Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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La muerte de una menor de 16 años ha generado consternación en el municipio de Planadas. Se trata de Sheril Tatiana Prieto Flores, cuyo fallecimiento ha causado profundo dolor entre familiares, amigos y la comunidad, que hoy lamenta su partida.

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De acuerdo con la información preliminar, la adolescente residía con su madre en el sector de La Estrella, mientras que su padre vive en la vereda El Rubí. Según versiones cercanas, Tatiana padecía diabetes y se encontraba en Planadas para asistir a un control médico y recibir tratamiento con insulina.

La menor permanecía en la vivienda de una familiar cuando, por circunstancias que aún son materia de investigación, tuvo que ser trasladada de urgencia al Hospital Centro de Planadas, donde recibió atención médica.

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Algunas versiones no oficiales indican que la adolescente habría presentado síntomas que podrían estar relacionados con el consumo de alguna sustancia. Sin embargo, esta información no ha sido confirmada por las autoridades ni por el personal médico.

Pese a los esfuerzos realizados por los profesionales de la salud, la menor falleció. Las autoridades competentes adelantan las investigaciones para esclarecer las causas de este lamentable hecho, mientras la comunidad acompaña a la familia en este difícil momento.

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