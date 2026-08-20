Por: EL PILON SA

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La Procuraduría Regional de Instrucción del Cesar inició una investigación disciplinaria formal contra Oswaldo Díaz Ortiz, concejal de Valledupar. Esta medida, según informó la entidad, se tomó a raíz de la publicación de un video en redes sociales y diversos medios de comunicación donde el funcionario aparece con un arma de fuego, pronunciando amenazas dirigidas a miembros de un grupo político contrario. El procedimiento fue ordenado por la procuradora regional Angélica Olarte Becerra, quien firmó el auto que marca el inicio de esta revisión disciplinaria.

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De acuerdo con la Procuraduría, el video muestra al concejal Díaz Ortiz haciendo declaraciones como estar “listo para la guerra” y advirtiendo que cualquier “petrista que venga va a llevar balín”. Él argumenta que porta el arma por su calidad de subteniente de la reserva y concejal. La entidad indica que los hechos podrían configurarse como faltas disciplinarias, ya que involucran posibles intimidaciones motivadas por posturas ideológicas, lo que agrava la situación desde el punto de vista legal y ético.

Para avanzar en el proceso, el Ministerio Público ordenó acopiar diferentes pruebas técnicas y documentales. La Dirección Nacional de Investigaciones Especiales fue encargada de realizar un peritaje técnico-científico del video. Este examen evaluará la autenticidad del material, buscando determinar si ha existido manipulación, edición o alteraciones, además de precisar el dispositivo con el que fue grabado y los detalles concretos de tiempo y lugar.

Sumado a esto, la Procuraduría solicitó a la secretaría general del Concejo de Valledupar una certificación detallada de la hoja de vida del concejal, incluyendo su credencial, acta de posesión y antecedentes laborales y disciplinarios. La autoridad disciplinaria también examinará cualquier pronunciamiento público que Díaz Ortiz haya dado en relación con la difusión del polémico video, para tener un panorama completo sobre las circunstancias y eventuales repercusiones.

Frente a la polémica, Oswaldo Díaz Ortiz manifestó públicamente que el video que circula es producto de una edición y construcción que “no refleja fielmente” sus ideas ni su manera de interactuar con personas de otras posiciones políticas. Reiteró que no promueve la violencia ni la estigmatización por razones políticas, y en un mensaje dirigido especialmente a los seguidores del petrismo, invitó a la tolerancia y el respeto por la diferencia: “Podemos pensar distinto sin convertirnos en enemigos”.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué investiga la Procuraduría al concejal Oswaldo Díaz Ortiz de Valledupar?

La Procuraduría Regional de Instrucción del Cesar abrió investigación disciplinaria contra Oswaldo Díaz Ortiz porque, según un video difundido en redes sociales y medios, él aparece portando un arma de fuego mientras lanza amenazas verbales con tintes políticos. Las acciones del concejal podrían constituir faltas, por utilizar intimidación relacionada con posiciones ideológicas, lo que la entidad busca esclarecer mediante la recolección de pruebas técnicas y documentales.

¿Qué argumentos presentó el concejal sobre el video de amenazas?

El concejal Oswaldo Díaz Ortiz expresó que el video viral está editado y elaborado de manera que no refleja su pensamiento ni sus formas de relacionarse con quienes piensan diferente. Subrayó que no apoya la violencia, el odio político o la estigmatización entre ciudadanos por motivos ideológicos, y llamó a la tolerancia y el respeto entre quienes tienen posturas políticas opuestas.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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