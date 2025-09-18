La capital del Valle del Cauca continúa en plena consternación, luego de la impactante masacre registrada en la vía La Buitrera, a la altura del Club Campestre, donde tres hombres fueron asesinados dentro de una camioneta.

Las víctimas fueron identificadas como Brandon Asdrúbal Castrillón Medina, Daniel Esteban Freire Martínez y un tercer hombre que aún no ha sido reconocido por las autoridades. Dos de ellos murieron en el lugar y el tercero alcanzó a ser trasladado a un centro asistencial, pero no sobrevivió.

Las hipótesis sobre la masacre en Cali

Sobre el caso ya surgen diversas hipótesis. Según Semana, la masacre tendría relación con un posible ajuste de cuentas ligado a un negocio de oro. En la escena, los investigadores hallaron varios lingotes, incluido uno avaluado en 500 millones de pesos.

Una de las hipótesis es que los disparos provinieron desde el interior del vehículo, lo que hace pensar en la presencia de una cuarta persona que habría escapado tras el ataque.

Los cuerpos presentaban impactos de bala en la cabeza y heridas en el cuello, lo que refuerza la teoría de una ejecución selectiva. Esta sería la masacre número 59 en Colombia en lo corrido del año, según los registros oficiales.

Homicidios reportados en Colombia

El siguiente mapa, desarrollado por Esri Colombia, muestra información de homicidios reportados en Colombia por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.

