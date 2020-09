La mujer, que en las últimas horas recibió el cuerpo de su hermana en Jamundí (Valle del Cauca), se refirió al “indolente” mensaje de la entidad en esa red social.

Fue en corto mensaje en el que la cuenta oficial del Mindefensa, en cabeza de Carlos Holmes Trujillo, deseo un “feliz viernes” a sus seguidores y exaltó: ¡Gloria al soldado!”, y la acompañó con una imagen del Ejército.

Ante eso, la hermana de la víctima expresó en medio de lágrmas, citada por CM&:

“Muy indolente. ‘Gloria al soldado’ cuando no habían pasado 24 horas de que mi hermana había muerto. Y no quiere decir que todos sean iguales pero ese mensaje, de todo lo que he visto, me quedo en el corazón”.