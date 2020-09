En las imágenes del encuentro, se ve a la mujer dirigiéndose a la progenitora del militar con serenidad y reconoce que la familia del soldado también está sufriendo:

“Tenemos un gran dolor, no tenemos odio. A mi hermana nadie me la va a devolver. Y sé lo que depronto ustedes están sintiendo pero desde el fondo de mi corazón, odio no hay”.