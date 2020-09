green

“Queremos pedirle a la comunidad que si desean manifestarse lo hagan de manera pacífica. Sabemos que todos queremos manifestarnos y rechazamos el acto, pero no queremos más violencia. No queremos que la muerte de mi hermana se preste para generar más violencia, no queremos actos vandálicos, ni más muertes en el país ni más disturbios”, manifestó Giraldo, en diálogo con Noticias Caracol.

Agregó que se enteró de la trágica muerte de su hermana, Juliana Giraldo, a través de las imágenes y videos que se viralizaron en redes sociales.

“Empezamos a ver las redes sociales y ahí nos dimos cuenta que era mi hermana que estaba muerta en ese carro ahí. Llegamos y estaba la Fiscalía haciendo una reconstrucción de los hechos; me encuentro a Francisco [esposo de Juliana] desconsolado. Él manifiesta que no había retén, que ellos se asustaron porque no llevaban los documentos; a Juliana hace poco se le había perdido la cédula”, agregó la mujer, en ese medio.

La mujer habló con Francisco Larrañaga, esposo de Juliana, y este le dio la versión que ya es de conocimiento público. El hombre le contó que el soldado que les disparó salió de adentro del monte accionando su arma contra ellos.

“[El soldado] sale del monte y empieza a disparar contra el vehículo. Francisco se detiene, pero el soldado continúa disparando”, añadió Giraldo, en el informativo.

La hermana de la víctima indicó que tuvo la oportunidad de hablar con la mamá del solado implicado en los hechos y que le manifestó que no sentía ningún odio ni contra ella ni contra el miembro del Ejército.

“Su mamá se encontraba muy mal y es comprensible; es una tragedia para dos familias. Él de pronto no salió con la intención de matar a mi hermana, pero nadie sabe qué pasó en ese momento por su cabeza. Esa señora está muy mal, yo le dije que en nuestro corazón no había odio”, apuntó la mujer, en el noticiero.

La mamá de Juliana Giraldo habló de lo ocurrido en Cauca

Gloria Díaz Maya, madre de la víctima, contó desde España que está terminando los trámites para tomar el primer vuelo disponible a Colombia y asistir al funeral de su hija.

La mujer agregó, en diálogo con Unicauca Al Día Radio, que su hija (una mujer trans) habría sido objeto de conductas homofóbicas por parte de miembros del Ejército con anterioridad, ya que cuando le pedían la cédula, el nombre allí consignado era de hombre.

Díaz Maya dijo que, en una sus últimas conversaciones, su hija le manifestó “que iba a conseguir un abogado para cambiarse el nombre” y quería saber qué pensaba ella al respecto. “Le dije que estaba en todo su derecho”, contó.

Según el relato de la madre, el reclamo de los uniformados en esas ocasiones no habría sido amable: “Siempre se hace notar mucho la homofobia que hay en ellos, y tratan a veces de ofenderme”, le habría revelado su hija. “Para uno es muy incómodo, mamá, estar dando explicaciones”, lamentaba.

