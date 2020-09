En un audio publicado por José Marulanda, conductor de Unicauca al día Radio, la madre de la joven asesinada este jueves en una vía del Cauca dijo que ya estaba adelantando los trámites tras haber sufrido por presuntas conductas homofóbicas en retenes del Ejército.

Díaz Maya dijo que su hija, una transexual de 35 años, le manifestó hace 15 días “que iba a conseguir un abogado para cambiarse el nombre” y quería saber qué pensaba al respecto. “Le dije que estaba en todo su derecho”, contó.

Juliana le habría confesado que buscaba una solución por lo que estaba padeciendo:

“Siempre cuando me piden la cédula aparezco con el nombre de Carlos Julio Giraldo Díaz, y como yo ya ando vestido de mujer entonces me dicen ‘cómo te llamas’ y yo digo ‘Juliana’, y paso la cédula. ¿Cómo así que Juliana si acá dice Carlos Julio?, usted no es este“, le habrían dicho, según le contó a su mamá.