El pasado lunes 27 de octubre, un angustioso hecho se presentó en Bogotá y que pudo terminar en tragedia, una joven madre de 23 años fue señalada como responsable de lanzar a su bebé de apenas 10 meses al río Arzobispo, un afluente del río Bogotá. El incidente se registró en el sector de Puente de Lata, en la localidad de Suba.

La madre de la joven manifestó a Citytv que su hija sufre de problemas psiquiátricos desde su adolescencia. Referencia, incluso, episodios de desmayos desde los 16 años, los cuales no pudieron ser diagnosticados con claridad.

“Cuando tenía 16 años, en el colegio siempre nos llamaban a decirnos que se desmayaba. La llevábamos al médico, pero nunca nos dieron un diagnóstico claro. Nos decían que debía ir al psicólogo“, dijo en dicha entrevista.

Además, la triste realidad de esta mujer no se limita a penurias de salud mental. Según se reveló, también ha enfrentado presuntos maltratos físicos y violencia intrafamiliar por parte de su expareja. Este contexto de violencia se ha venido denunciando continuamente en los últimos dos años, sin una solución efectiva.

“Ella misma se puso en tratamiento psicológico por los golpes y el maltrato. Él la llamaba todo el tiempo. Yo le decía: hija, ¿para qué te está llamando si te da mala vida? Pasabas hambre, él te pega. Tenemos fotos donde la golpeaba. Hace dos años que ella venía poniendo denuncias porque él la maltrataba feo”, relató la madre en el citado medio.

La joven madre había manifestado a su familia la posibilidad de su temprana muerte, un estado emocional en profunda crisis. “Le decía que iba a morir joven, y la hermanita le preguntaba por qué decía eso. Ella le respondió: hermanita, eso es lo único que te puedo decir, voy a morir joven y van a descansar de mí”, fueron las dolorosas palabras que envió a su hermana menor de 13 años antes de este desgarrador evento, según dijo la madre con evidente angustia.

Por el momento, la mujer continúa recluida en la Unidad de Puente Aranda por orden de un juez, acusada del delito de tentativa de homicidio agravado. La custodia y protección de la bebé están a cargo del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), que también inició el proceso para la restitución de los derechos de la pequeña, quien se mantiene hospitalizada en la unidad de cuidados intensivos del hospital Simón Bolívar, pues le deben retirar agua de los pulmones, por lo que permanece en delicado estado.

