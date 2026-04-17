Desde Barcelona, España, el presidente Gustavo Petro concedió una de sus entrevistas más reveladoras y personales hasta la fecha. En diálogo con RTVE y la Agencia EFE, el mandatario colombiano no solo abordó la compleja agenda internacional con Estados Unidos, sino que abrió su corazón sobre la crisis que atraviesa su matrimonio con Verónica Alcocer.

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Petro confirmó que se encuentra en un proceso de separación, calificándolo como un momento “difícil” y doloroso, derivado en gran parte de la presión política y judicial. “Mi esposa pasó por una operación muy difícil… es producto de eso que hicieron en Estados Unidos (en referencia a la Lista Clinton) porque ella no tiene nada que ver en la política. Solo se enamoró de mí alguna vez, tuvo sus hijos conmigo y ahora es víctima del poder”, aseguró el mandatario, defendiendo la inocencia de Alcocer.

Sobre su reciente encuentro con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, Petro describió una táctica audaz para romper las barreras diplomáticas. Según el mandatario, Trump vive en una “burbuja” de asesores que compiten entre sí, destacando negativamente el papel de Marco Rubio, a quien tildó de “fundamentalista” y “sectario”.

Para “romper” esa burbuja, Petro decidió mostrarle a Trump algo impactante: el video del atentado que sufrió en Cúcuta durante la campaña de 2018. “Le mostré cuando me iban a matar y cómo la Policía me llevaba a la trampa dirigida por un mafioso. Le dije: ‘estos son los mafiosos que me quieren matar y usted dice que yo soy el jefe de la mafia'”, relató Petro, asegurando que tras ver las imágenes, Trump y su equipo “empezaron a pasar saliva”.

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Para Petro, el entorno de la Casa Blanca está viciado por una visión anticuada de la región. Aseguró que figuras como Rubio ven a Fidel Castro en cada líder de izquierda actual, ignorando la diversidad latinoamericana.

“Cuando él logra el contacto personal, esas burbujas se debilitan”, añadió el presidente, sugiriendo que la diplomacia directa es la única forma de contrarrestar lo que él considera una campaña de estigmatización contra su gobierno. Con estas declaraciones, Petro deja claro que, a pesar de las tensiones personales y políticas, su estrategia sigue siendo confrontar directamente los señalamientos que llegan desde el norte.

Qué se sabe de la participación de Petro en una película

El presidente Gustavo Petro será el primer presidente en aparecer en una película. Ningún mandatario en ningún país del mundo usó su cargo para estar en un papel dentro de un filme, pero el mandatario colombiano sí lo hará. Se sabe que el presidente saldrá como un extra dentro de una de las escenas de la película que relata la historia del almirante Padilla, en la época de la descolonización, y que la película se graba con recursos público: una parte los entregó RTVC y la otra, el Ministerio de las TICS. Detrás de la película está la productora Valencia Producciones FX y hay varias personalidades del cine y la televisión colombiana involucrados en su realización. En total, la película tiene un contrato en el Secop firmado por casi 4 millones de dólares para su ejecución.