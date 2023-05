En serio, ¿esa es la mejor estrategia de desinformación de la oposición? Para luego decir “Petro no nombró al de Quintero”, Nuestra relación con el Presidente no depende de los cargos. Ellos son así, nosotros no. https://t.co/hj29FQl3Ph

— Daniel Quintero Calle (@QuinteroCalle) April 26, 2023