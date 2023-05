El presidente de Colombia, Gustavo Petro, se refirió a la salida del ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, en reemplazo de Ricardo Bonilla.

El mandatario habló con W Radio en el marco de su visita a España, justo un día después de que les hablara a los colombianos en el denominado ‘balconazo’.

Gustavo Petro explica por qué salió el ministro José Antonio Ocampo del Ministerio de Hacienda

De acuerdo con Petro, la salida de Ocampo del Ministerio de Hacienda, que tuvo consecuencias directas en el precio del dólar en Colombia, se dio por varios episodios “que minaron la confianza”.

Entre estos, el mandatario señaló que estuvo la determinación de haber elegido a Germán Bahamón, hermano de Claudia Bahamón, como nuevo gerente de la Federación Nacional de Cafeteros.

Posteriormente, el presidente Petro afirmó que siempre buscó que se mantuviera la unidad de ese gremio.

Esto luego de que no se eligiera a Felipe Robayo al frente de la federación, quien en su momento ya había sido gerente comercial y tenía el aval del Gobierno para lograr el máximo cargo.

“Ante la evidencia de que Robayo no gustaba en todos los sectores, había confrontación y una posibilidad era mantener la unidad de ese gremio que maneja dineros públicos, por eso el Gobierno incide”, afirmó el mandatario.

Y agregó: “Uno de los postulados que propuse era un cooperativista y representaba el sur, y el mundo del café ha cambiado su geografía y ese sur debe ser representado”.

El presidente Petro no entregó mayores detalles acerca de la salida de José Antonio Ocampo del Gobierno, pero es conocido que hubo choques entre ambos.

Adicional al tema del sector cafetero, el ahora exministro tuvo diversos choques con sus compañeros de gabinete.

En particular, no estuvo de acuerdo con no firmar nuevos contratos de petróleo y gas en Colombia, como lo ha señalado Petro y la ministra de Minas, Irene Vélez

Tampoco estuvo a favor del cambio que se pretende con la reforma a la salud que se tramita en el Congreso.

De hecho, Ocampo fue uno de los que le envió una carta a Petro, pidiéndole reconsiderar aspectos de este proyecto, en conjunto con Cecilia López y Alejandro Gaviria.

Sumado a lo anterior, el exministro chocó con el presidente de Colpensiones, Jaime Dussán, por sus declaraciones del futuro del stock de ahorros pensionales en Colombia.

Según el funcionario, estos podrían usarse para construir el tren entre Buenaventura y Barranquilla, lo cual fue desautorizado y negado por Ocampo.