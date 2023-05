Una fuerte pulla le lanzó el expresidente Álvaro Uribe Vélez al alcalde de Medellín, Daniel Quintero, a quien cuestionó por la gestión que ha hecho en la capital de Antioquia, pues el líder del Centro Democrático se conmovió con la compleja situación que vio en una de sus visitas a un barrio de esa ciudad, donde aprovechó para peluquiarse.

(Vea también: “Tienen que enjaular a esos 2”: taponazo del ‘Tino’ Asprilla a alcaldes de Medellín y Cali)

A través de un video en redes sociales, el expresidente agarró un megáfono y le habló a la comunidad, que se acercó para saludarlo y compartir con él. En su discurso aprovechó para expresar su solidaridad con los habitantes, que le manifestaron serios problemas de seguridad, empleo y economía en el sector.

Álvaro Uribe criticó la gestión de Daniel Quintero en Medellín

“Me duele, me ofusca, aunque he bregado a que no se me salga la piedra cuando veo toda la pobreza en Medellín. La ciudad con el dinero de EPM bien manejado no tendría porque tener este nivel de pobreza, no hay derecho”, comentó inicialmente Uribe.

Además, cuestionó seriamente a Quintero por el manejo de los recursos que ha tenido con Medellín: “Creo que una buena Alcaldía con transparencia, con austeridad, apoyándose también en el sector privado y en la academia, con rapidez para terminar Hidroituango, que es una buena fuente de dinero, podría resolver los problemas”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Álvaro Uribe Vélez (@alvarouribevelez)

Lee También

Incluso, vaticinó los planes que tiene con el que sea el nuevo alcalde de Medellín, pues aseguró que el que llegue a ese cargo no debe negociar con criminales y debe brindar oportunidades a la población juvenil, que cae en delincuencia.

“En Medellín hay 100.000 jóvenes desempleados. Ojalá con la próxima Alcaldía logremos capacitarlos en tecnología, prestarles dinero y ayudarlos. La paz no puede estar lejos de la seguridad, eso disuade el crimen”, expresó.