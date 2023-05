Desde hace unos años, en Colombia ha tomado relevancia las barberías que llegaron para brindarles soluciones a los hombres, que ya acuden a estos lugares para recibir muy buena atención, pues allí no solo les brindan el corte de cabello, sino el cuidado para la piel, comidas, bebidas y hasta videojuegos para que se diviertan mientran los ponen más regios.

(Le puede interesar: Álvaro Uribe lanza alerta por disparada del dólar en Colombia: preocupa a trabajadores)

Así le ocurrió al expresidente Álvaro Uribe Vélez, quien apareció en un video en redes sociales acudiendo a una barbería en Medellín donde lo atendieron como si fuera un rey. En la grabación aparece el líder del Centro Democrático sentado en su silla, con una capa de color negro, sin gafas y disfrutando del servicio.

Álvaro Uribe se fue de peluqueada en Medellín

De hecho, en el video se ve que el barbero estaba con una cuchilla marcándole sus patillas, que lo hacen ver con un corte diferente del habitual al expresidente Álvaro Uribe, quien muy pocas veces ha aparecido en este tipo de actividades.

La motilada del presi hoy en la Comuna 4 de Medejean.🥰🥰🥰 pic.twitter.com/WxxrXHpXSQ — DoñaPily (@dona_pily2) April 30, 2023

Precisamente, este fin de semana el expresidente se pegó su paseo al archipiélago de San Andrés con la senadora del Centro Democrático María Fernanda Cabal, con quien hasta se dio un chapuzón en una de las paradisíacas playas de la isla, a la que fueron para ayudar a la reactivación económica después de la crisis de Viva Air y Ultra Air.

De hecho, en la visita a San Andrés el expresidente tuvo un momento para dirigirse a las comunidades y les presentó unas recomendaciones al Gobierno de Gustavo Petro para darle solución a las problemáticas de la isla.

Lee También

En primer lugar, sugirió que fortalecer la enseñanza de inglés para que no haya barreras de idiomas cuando vayan turistas extranjeros. Además, pidió que se le quite el impuesto a la gasolina de avión para que los tiquetes sean más baratos y así incentivar las visitas a la isla; sin embargo, el Gobierno Nacional aún no ha considerado esa opción.