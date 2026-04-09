Durante una intervención en Córdoba, el pasado miércoles 9 de abril, el presidente Gustavo Petro reconoció que su administración ha enfrentado problemas en la ejecución de políticas y programas en distintos sectores del país.

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El mandatario señaló que el desempeño del Gobierno no ha sido el esperado en algunos frentes, lo que afecta la implementación de iniciativas y la respuesta institucional en varias regiones.

“El nivel de ejecución del primer trimestre es bueno en educación, es bueno en otras cosas, pero no en la mayoría del Gobierno. A nosotros nos quedan tres meses y no sabemos qué gobierno venga; toca gastar”, indicó el mandatario.

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¿En qué gastará el Gobierno Petro los recursos de la emergencia económica?

En medio de este panorama, indicó que el Ejecutivo deberá utilizar los recursos obtenidos a través del decreto de emergencia económica para atender las afectaciones por lluvias en Córdoba, Urabá Chocoano, Sucre y norte de Antioquia.

Según explicó, estos fondos permitirán dar respuesta a situaciones urgentes y cubrir necesidades que aún no han sido atendidas de manera efectiva por el Estado.

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Las declaraciones se dan en un contexto de cuestionamientos sobre la ejecución presupuestal y la capacidad del Gobierno para materializar sus políticas públicas.

Se espera que en los próximos días se definan los mecanismos de inversión y las prioridades para la distribución de estos recursos, con el fin de atender las problemáticas más críticas en el país.

Qué se sabe de la participación de Petro en una película

El presidente Gustavo Petro será el primer presidente en aparecer en una película. Ningún mandatario en ningún país del mundo usó su cargo para estar en un papel dentro de un filme, pero el mandatario colombiano sí lo hará. Se sabe que el presidente saldrá como un extra dentro de una de las escenas de la película que relata la historia del almirante Padilla, en la época de la descolonización, y que la película se graba con recursos público: una parte los entregó RTVC y la otra, el Ministerio de las TICS. Detrás de la película está la productora Valencia Producciones FX y hay varias personalidades del cine y la televisión colombiana involucrados en su realización. En total, la película tiene un contrato en el Secop firmado por casi 4 millones de dólares para su ejecución.