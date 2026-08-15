Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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El municipio de El Espinal fue escenario, este viernes 14 de agosto, del inicio de la versión 42 de las Ferias y Fiestas del Retorno de Chicoral. Como es tradición, la apertura se realizó con una celebración eucarística en la iglesia Sagrado Corazón de Jesús y la lectura del tradicional pregón, que marca el inicio de los eventos principales. La programación de este año, sin embargo, destaca por su enfoque solidario y comunitario, un giro relevante considerando las emergencias que actualmente afectan al departamento de Tolima y otras regiones del país, según información oficial de la Alcaldía de El Espinal difundida en sus redes sociales.

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El mensaje publicado por la Administración Municipal expresó la importancia de la fecha para la comunidad: “¡Iniciamos las Ferias y Fiestas del Retorno en Chicoral!”. No obstante, el contexto difícil llevó a que la organización de las festividades fuese pensada más allá de la alegría característica, integrando acciones directas de acompañamiento y apoyo a las familias afectadas por las recientes emergencias en el territorio.

La Alcaldía explicó que la programación se mantendrá principalmente bajo tres ejes: cultura, comunidad y solidaridad. De acuerdo con el comunicado emitido por la entidad, la idea es rescatar y preservar las tradiciones propias de Chicoral, al mismo tiempo que se establecen espacios para la recolección de alimentos, insumos y elementos de primera necesidad. Tales ayudas están especialmente dirigidas a quienes han sufrido por los incendios forestales y el terremoto ocurrido el 10 de agosto, asegurando que los actos festivos también tengan un aspecto práctico y compasivo en este contexto adverso.

No todos los eventos previstos en la agenda pudieron celebrarse como de costumbre. La Alcaldía informó sobre la suspensión de la quema de pólvora prevista para el viernes 14 de agosto y la cancelación del desfile programado para el lunes 17 de agosto. Estas decisiones buscan resguardar la seguridad y evitar riesgos adicionales para la población, de acuerdo con lo señalado por la Administración Municipal. El resto de actividades culturales y comunitarias se desarrollará bajo estrictas condiciones de seguridad, en colaboración directa con los organismos de socorro y autoridades competentes.

La versión 42 del Retorno en Chicoral se convierte así en un espacio doblemente significativo: es un momento para mantener viva la identidad cultural y, a la vez, ofrecer apoyo concreto a quienes más lo necesitan en el departamento de Tolima.

¿Cuáles fueron las principales actividades modificadas o canceladas en las Ferias y Fiestas del Retorno de Chicoral 2020?

De acuerdo con la Alcaldía de El Espinal, entre las actividades más relevantes que se modificaron o suspendieron están la quema de pólvora, prevista para el 14 de agosto, y el desfile programado para el 17 de agosto. Ambas acciones fueron tomadas por razones de seguridad y como respuesta a las emergencias recientes en el territorio. El resto de la programación se mantiene, pero adaptada a un enfoque comunitario y solidario.

¿Qué tipo de ayudas se recolectan durante las Ferias y Fiestas del Retorno de Chicoral?

Durante la celebración, la Administración Municipal promueve la recolección de alimentos, elementos de primera necesidad e insumos. Estos recursos están destinados a apoyar a las familias afectadas por los incendios forestales y el terremoto ocurrido el 10 de agosto, cumpliendo así el componente solidario que caracteriza la edición 42 del Retorno.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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