En medio de videos impactantes que salen a flote en Colombia, una escena acabó registrada frente a las cámaras que siguieron un momento que es parte clave en la historia del país.

Sigue a PULZO en Discover

Ante decenas de testigos en una audiencia de la Jurisdicción Especial para la Paz que se llevó a cabo en Medellín, un exmilitar que apareció en investigaciones por falsos positivos protagonizó una emotiva escena.

Dos mujeres familiares de una de las víctimas por el mencionado tema en Colombia le hablaron sin tapujos al hombre durante el encuentro de este viernes 27 de marzo de 2026.

Allí, le pidieron permiso para abrazarlo como parte del perdón por el hecho en el que el exmilitar habría ordenado la muerte del familiar de ellas, lo que desembocó en la conmovedora reacción.

El hombre se arrodilló ante ellas y no se contuvo para llorar, mientras que las mujeres se le acercaron para abrazarlo, en un impactante momento que quedó registrado ante las cámaras del lugar y que fue replicado por la cuenta de X (antes conocido como Twitter) del diario La vanguardia de Bucaramanga.

Las familiares le indicaron en ese momento que ese gesto es parte de llegar a una verdad, mientras que el exmilitar afirmó que ese proceso es parte de la intención de reparación frente a uno de los episodios más doloroso de Colombia.

¿Qué fueron los falsos positivos en Colombia?

Los falsos positivos son uno de los capítulos más oscuros de la historia reciente de Colombia. Se trata de ejecuciones extrajudiciales cometidas por miembros del Ejército Nacional, que asesinaron a civiles inocentes y los presentaron como guerrilleros muertos en combate para inflar estadísticas militares.

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) se refiere al fenómeno como “muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate por agentes del Estado”, fijando el número de casos para el período entre 2002 y 2008 en 6.402.

Estos asesinatos tenían como objetivo aparentar resultados operacionales muy exitosos contra el narcotráfico y las guerrillas, con el fin de obtener descansos, condecoraciones, retribuciones económicas u otros reconocimientos.

El auge del fenómeno se dio entre 2006 y 2008, de la mano de un programa de incentivos detallado en el Decreto 029 de 2005 del Ministerio de Defensa, y coincidió con presiones constantes sobre las unidades del Ejército para reportar éxitos militares.

Los falsos positivos, alentados por la deshumanización, la estigmatización y la impunidad, ocurrieron para incrementar las cifras de muertos del enemigo. Desde 2002, la práctica amplió el universo de víctimas a cualquier persona en estado de indefensión. Les ponían uniformes y botas de guerrillero para simular combates que nunca existieron.

La Comisión de la Verdad afirma que si se tienen en cuenta los casos registrados entre 1978 y 2016, podría llegarse a hablar de más de 8.000 falsos positivos. En 2008 el tema ocupó el foco de la opinión pública debido al hallazgo de los cadáveres de 19 jóvenes que habían desaparecido y en su momento fueron presentados por el Ejército como guerrilleros dados de baja en combate.

Hasta la fecha, 85 máximos responsables y comparecientes imputados por crímenes de guerra y lesa humanidad han reconocido ante la JEP su participación en estos graves hechos: 81 miembros de la fuerza pública, entre ellos dos generales del Ejército, tres civiles y un agente del Estado.

El mencionado episodio de encuentro entre uno de los exmilitares con familiares de una de las víctimas es parte de un proceso que marca una huella clave en la historia de Colombia.

Cuántas militares murieron en accidente de avión en Putumayo

Transcurridas 24 horas desde el accidente en Puerto Leguízamo, Putumayo, las autoridades han dado varios partes médicos y militares sobre las víctimas y heridos que quedaron como consecuencia de este hecho. Varios heridos han sido llevados a diferentes clínicas de Colombia, siendo el Hospital Militar, en Bogotá, el que recibió a la mayoría de las personas que estaban en una difícil condición. Esto es lo que se sabe hasta el momento: