El caso de maltrato animal que conmocionó a Colombia en los últimos días dio un giro inesperado. El hombre señalado de golpear brutalmente a un perro en el departamento de Antioquia se entregó voluntariamente a las autoridades, y, según confirmó el gobernador Andrés Julián Rendón, habría llegado acompañado de una mascota.

El hecho, que provocó una ola de indignación nacional, ocurrió el pasado 3 de noviembre en el municipio de Bolívar, suroeste antioqueño. En redes sociales circularon videos y fotografías en los que se veía al presunto agresor atacando con sevicia a un perro indefenso. La crueldad de las imágenes causó rechazo y movilizó a ciudadanos, colectivos animalistas y entidades públicas.

Ante la presión social, la Gobernación de Antioquia anunció una recompensa de 50 millones de pesos por información que permitiera dar con el responsable. Pocas horas después, y luego de una intensa búsqueda, el sospechoso decidió presentarse ante las autoridades.

Gobernación de Antioquia informa que se entregó el hombre que maltrató a un perro

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, confirmó la noticia a través de su cuenta oficial en la red X, donde reveló un detalle sorprendente: el hombre llegó al encuentro con un guacal y un canino en su interior.

“Después de ofrecer una recompensa de 50 millones de pesos y de sentir la presión ciudadana, se presentó ante las autoridades el sujeto señalado de haber atacado con sevicia y crueldad a un perrito”, escribió el mandatario.

Después de ofrecer una recompensa de 50 millones de pesos y de sentir la presión ciudadana, se presentó ante las autoridades el sujeto señalado de haber atacado con sevicia y crueldad a un perrito. De acuerdo con información, que él mismo les suministró a los Policías, los… pic.twitter.com/Q3HZuAVwEP — Andrés Julián (@AndresJRendonC) November 8, 2025

Según explicó, el individuo entregó una primera versión de los hechos a la Policía Nacional, en la que aseguró que el episodio ocurrió en Bolívar. No obstante, el gobernador aclaró que ahora las autoridades deberán confirmar si el perro que llevó el agresor es realmente el mismo que aparece en las imágenes difundidas.

“Es tarea de los veterinarios evaluar si se trata del mismo animal, y corresponde a la Fiscalía y a la Policía esclarecer lo sucedido”, señaló.

La Gobernación de Antioquia dispuso un equipo de veterinarios especializados para acompañar el proceso, bajo la supervisión de la Policía Ambiental. Las primeras fotografías publicadas muestran al hombre en compañía de las autoridades, portando el guacal con el animal, en aparentes buenas condiciones.

El gobernador Rendón destacó que este caso refleja el rechazo de la sociedad frente a la violencia contra los animales y la importancia de la denuncia ciudadana. “El dolor e indignación de una sociedad ante el maltrato de un ser indefenso habla de cuánto hemos avanzado. Nos falta, pero esto es ejemplarizante”, expresó.

En sus redes sociales el sospechoso aparece con el nombre de Fernando Oviedo, pero las autoridades aún no confirman si está sería su verdadera identidad.

De confirmarse la responsabilidad del hombre, podría enfrentarse a una pena de hasta seis años de prisión, según lo establecido en la Ley Ángel, impulsada por la senadora Andrea Padilla, que endurece las sanciones por maltrato animal en Colombia.

Las autoridades continúan la investigación para esclarecer por completo lo sucedido y verificar el estado de salud del perro, mientras la ciudadanía permanece atenta a que se haga justicia en un caso que ha puesto nuevamente sobre la mesa el compromiso del país con la protección animal.

