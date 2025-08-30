El fallecimiento de Tito Nelson Martínez Hernández, Viviana Andrea Canro Zuluaga y su hijo Kevin Martínez en el hotel Portobelo de San Andrés conmocionó al país el pasado 11 de julio. Medicina Legal determinó que la causa fue anoxia por exposición a fosfina, un químico usado en procesos de fumigación.

De acuerdo con lo revelado por El Tiempo, familiares de las víctimas habían advertido sobre olores extraños en la habitación y hasta solicitaron un cambio de cuarto. El programa ‘Séptimo día’ detalló que la fumigación habría ocurrido en la habitación 405, contigua a la 404, donde se alojaba la familia, y que el gas se habría filtrado hasta allí.

El hotel Portobelo emitió un comunicado en el que aseguró que contrató a la empresa Livingston & Company E.U. para fumigar. No obstante, el hotel denunció que la compañía utilizó “una sustancia sin nuestra autorización, en flagrante violación de los protocolos establecidos”, refiriéndose a la fosfina detectada en la necropsia.

El hotel cuestionó además que Livingston & Company inicialmente reportó haber usado otros productos, diferentes a los hallados por Medicina Legal, lo que dejó en evidencia contradicciones en su actuación. Cabe recordar que en julio, la empresa defendió su capacidad técnica y científica para manejar químicos de alta toxicidad.

“De acuerdo con la información oficial, el químico corresponde a una sustancia utilizada sin nuestra autorización por la empresa de fumigación Livingston & Company E.U., en flagrante violación de los protocolos establecidos”, dice el comunicado.

El abogado de las víctimas, Juan Manuel Castellanos, explicó que la responsabilidad no recae solo en la fumigadora. Señaló que existen responsabilidades penales, civiles y administrativas que involucran tanto a autoridades como a personas jurídicas y naturales.

Finalmente, el abogado cuestionó cómo fue posible que un químico tan peligroso estuviera presente en un hotel y sin controles adecuados. Según advirtió, la tragedia pudo haber cobrado más vidas si no se hubiera limitado a esa familia bogotana.

