La muerte de la familia bogotana Martínez Canro, que decidió pasar sus vacaciones en el Hotel Portobelo Convention Center en San Andrés, comenzó a esclarecerse con la publicación de la necropsia.

(Vea también: Dicen de qué murió familia en un hotel de San Andrés: sale a la luz informe de necropsia)

El informe confirmó una intoxicación por fosfina, sustancia utilizada en procesos de fumigación, la cual habría estado presente en la habitación donde se hospedaban, según información divulgada por Noticias RCN.

El matrimonio compuesto por Viviana Andrea Canro, Tito Nelson Martínez y su hijo Kevin Matías es ahora el centro de una historia que tuvo un fatal desenlace.

Lee También

Disputas entre familiares de la pareja que murió en San Andrés

Sin embargo, a la tragedia se le suma una tensión familiar en medio del duelo. Conflictos económicos entre allegados de la pareja salen a la luz. De acuerdo con El Tiempo, Mireya Martínez, una hermana de padre de familia fallecido, destapó conflictos con los allegados de su cuñada.

La mujer asegura que los Canro fueron los que recibieron los resultados forenses, pero no les informaron a los Martínez, quienes se enteraron por la información difundida por el noticiero.

“Una verdadera falta de respeto, una indelicadeza y se me antoja que hasta un delito es lo que acaban de hacer familiares de Viviana Andrea con nosotros como familiares de Nelson. ¿Qué tal hubiera sido al contrario? ¿Les hubiera gustado enterarse por un noticiero de televisión de las causas de la muerte de su hija, su sobrino y su nieto?”, indicó la mujer, según el rotativo.

⚠️ Se conocen los resultados finales de la necropsia a los tres miembros de la familia Martínez Zuluaga, fallecidos en un hotel de San Andrés. Hablamos con su abogado, Juan Manuel Castellanos. pic.twitter.com/JrCaWFITij — Noticias RCN (@NoticiasRCN) August 28, 2025

¿Familiares de Viviana Canro y Tito Nelson Martínez están peleando por dinero?

La tensión escaló aún más porque la familia Martínez Hernández denunció que los Canro Zuluaga habrían iniciado estrategias para quedarse con una posible indemnización económica.

“Nosotros ni siquiera pensábamos en dinero o indemnizaciones, estábamos llorando a nuestro hermano, a nuestro sobrino y a nuestra cuñada. Pero ellos ni siquiera esperaron a que se secara el cemento de sus bóvedas y ya montaron una estrategia para hacernos a un lado. Están pelando el cobre y mostrando un interés malintencionado para marginarlos del caso“, expresaron los allegados de Tito Nelson, de acuerdo con el citado medio.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.