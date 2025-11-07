La desaparición de Emiliana Castrillón Herrera, una joven de 19 años del municipio de Venecia, en el suroeste de Antioquia, tiene en vilo a las autoridades y a toda la comunidad. La última vez que fue vista, la noche del domingo 2 de noviembre, caminaba junto a un hombre cuya identidad sigue siendo un enigma para los investigadores y para su familia, que asegura no conocerlo ni saber si mantenían algún tipo de relación.

Las imágenes captadas por cámaras de seguridad se convirtieron en una pieza clave del caso. En ellas aparece Emiliana durante las celebraciones del tradicional Festival de Globos, evento que congregó a decenas de habitantes y visitantes del municipio. En los videos, la joven camina al lado del sujeto, y poco después se pierde su rastro, cerca de las 7:56 p.m.

Según relataron sus familiares, Emiliana había salido de su casa hacia las 4:00 de la tarde para disfrutar del festival con un grupo de amigos. La joven, conocida por su carácter alegre y su amor por los animales, nunca regresó a casa. Desde entonces, no hay señales de su paradero.

Su tía, Luisa Herrera, hizo un sentido llamado para que las autoridades intensifiquen las labores de búsqueda y para que la comunidad aporte cualquier información que pueda ser útil.

“Emiliana está desaparecida desde el domingo, la última vez que se vio fue tipo 7:56 p.m. Si alguien la tiene, por favor, pedirle con el corazón en la mano que nos la devuelva bien, que la familia la está esperando. O si ella escucha este mensaje: mi amor, vuelve a casa, que aquí te estamos esperando con los brazos abiertos”, dijo la mujer entre lágrimas.

Desde la tarde del lunes 3 de noviembre, se adelanta un amplio operativo de búsqueda coordinado por la Alcaldía de Venecia, con apoyo de la Gobernación de Antioquia, el DAGRAN, la Policía Nacional, los Bomberos Voluntarios de Bolombolo y el equipo de Gestión del Riesgo municipal.

Los organismos de socorro emplean drones de alta precisión para rastrear zonas boscosas y rurales donde podría haber alguna pista sobre la joven, estudiante de segundo semestre de auxiliar veterinaria y deportista aficionada.

Mientras la incertidumbre crece, las autoridades reiteran el llamado a la ciudadanía para reportar cualquier dato que contribuya a su localización. Las personas que tengan información pueden comunicarse a la línea de emergencias 123 o escribir al correo busqueda_antioquia@gov.co.

