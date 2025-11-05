En el Día de los Difuntos, la ciudad de Cartagena fue conmovida por dos terribles homicidios ocurridos en los barrios de San Fernando y Junín.

El primer caso se produjo en el Barrio San Fernando, alrededor de las 10:30 p.m., en donde un joven de 17 años asesinó de manera brutal a su padre, David Alfredo Pimienta Ocampo, de 36 años, en medio de una violenta disputa familiar. “La policía informó que el ataque ocurrió alrededor de las 10:30 p. m. y que el adolescente fue aprehendido en el lugar, quedando bajo custodia de la Fiscalía General de la Nación para ser presentado ante un juez, quien determinará su situación judicial”, informó la fuente.

De acuerdo a testimonios desde la escena, el detonante del mortal hecho habría sido presunto maltrato contra la hermana del joven agresor. Tal información no ha sido corroborada oficialmente, pero ha generado consternación en la comunidad. David Pimienta Ocampo tenía reportes de conducta violenta registradas en el Sistema Penal Oral Acusatorio (SPOA).

Mientras tanto, en el barrio Junín, a unos minutos antes de este tipo de hechos, otro trágico evento agitaba dramáticamente la noche. Alexander Julio Acosta, también de 36 años, fue víctima mortal de una pelea, perpetrada por otro adolescente de 17 años. El joven fue capturado por la Policía Metropolitana de Cartagena y fue presentado a la Fiscalía. Al igual que el caso anterior, Acosta tenía antecedentes judiciales. Algunas versiones extraoficiales apuntan a que este crimen se habría dado porque el joven quiso ingresar con una mujer a la vivienda y su papá no se lo permitió.

Lee También

Para las autoridades es preocupante que ambos crímenes pueden haber estado influenciados por el consumo de alcohol. La Policía Metropolitana de Cartagena ha señalado una problemática de violencia durante las festividades, donde el licor parece intensificar los conflictos personales al punto de finalizar en lamentables desenlaces.

Estos hechos dan cuenta de una situación más amplia de violencia en Cartagena durante el año 2025. Según estadísticas, se han registrado alrededor de 297 homicidios hasta el mes de octubre, con un preocupante aumento en los homicidios a causa de confrontaciones violentas que llega al 33 % de los casos.

La seguridad ciudadana en Cartagena se ve amenazada no solo por el sicariato, que parece estar dirigiéndose principalmente a hombres jóvenes de entre 20 a 39 años, sino también por la creciente violencia juvenil que está cobrando vidas. Esta situación generada por los adolescentes tiene una connotación social y política que exige medidas que van más allá de la represión policial.

Los casos de violencia entre jóvenes son una tendencia alarmante que requiere de una atención especializada, dado que se trata de ciudadanos en proceso de formación y ya están marcados por la violencia.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.