En el país viven 13,8 millones de niñas, niños y adolescentes, y entre 10 % y 25 % crecen en zonas con estas tres afectaciones simultáneas. Las cifras son alarmantes: los eventos relacionados con el conflicto armado aumentaron 708 %; cada 20 horas un menor es reclutado; 80 al día son víctimas de desplazamiento y 1,7 millones al año sufren impactos de desastres naturales.

Además, se reportan 217 casos diarios de presunta violencia, 25 % de la población padece inseguridad alimentaria y solo la mitad accede a educación inicial o a los grados décimo y once.

El informe de NiñezYA advierte que, aunque la pobreza multidimensional bajó a 11,5 % en 2024, en zonas rurales y municipios PDET triplica la de las ciudades.

Departamentos como La Guajira, Chocó y Cauca registran graves afectaciones. La coalición pide priorizar a la niñez en las elecciones y aumentar la inversión, pues el país destina solo 0,83 % del PIB, por debajo de estándares internacionales.

Asimismo, la organización alerta sobre fallas en la recolección de datos y subregistros que impiden dimensionar plenamente las vulneraciones de derechos, como la ausencia reciente de la Encuesta Nacional de Situación Nutricional.

También señala rezagos presupuestales: en 2024 solo se ejecutó 62 % de los recursos necesarios para la política de infancia.

Por ello, insiste en que los candidatos incluyan compromisos claros y financiación suficiente en el próximo Plan Nacional de Desarrollo, escuchando además la voz de niñas, niños y adolescentes que reclaman vivir sin violencia, sin hambre y con oportunidades reales de educación y participación.

