La incertidumbre y la preocupación aumentan con el paso de las horas entre los familiares de Uriel Andrés Barreto Díaz, quien desapareció cuando se movilizaba en su vehículo rumbo a su vivienda y nunca llegó a su destino. Lo que inicialmente parecía un trayecto habitual se convirtió en una situación de angustia, luego de que se perdiera todo contacto con él.

De acuerdo con la información entregada por sus allegados, la última comunicación con Uriel se registró el 19 de enero de 2026, alrededor de las 6:30 de la tarde, cuando llamó a su esposa para informarle que ya iba de regreso a casa. En ese momento, había salido del centro comercial Titán, por la calle 80, y se desplazaba en una camioneta Ford Escape negra, de placas FZW 213.

Durante el recorrido hacia Mosquera, Uriel volvió a comunicarse con su familia para indicar que ya se encontraba en el sector de Siberia y que su llegada sería en pocos minutos. Sin embargo, tras ese mensaje no se volvió a tener ninguna noticia sobre su paradero, ni del vehículo en el que se movilizaba.

Ante la falta de información, la familia interpuso una denuncia formal ante las autoridades y emprendió una búsqueda constante, a la espera de cualquier dato que permita ubicarlo. Según se indicó, al momento de su desaparición Uriel vestía sudadera y gorra gris, tenis negros con gris marca Jordan y portaba un reloj de color naranja. Como señas particulares, tiene tatuajes en ambos brazos y perforaciones en las orejas, características que podrían facilitar su identificación.

Sus seres queridos hicieron un llamado urgente a la ciudadanía para que, en caso de contar con información que ayude a dar con su paradero, se comuniquen al 313 845 7650. Cada dato, por mínimo que parezca, puede ser clave para esclarecer lo ocurrido y permitir que Uriel regrese sano y salvo a su hogar.

