El panorama político de cara a las elecciones presidenciales de 2026 empieza a definirse. Este 23 de octubre, David Luna, Mauricio Cárdenas y Juan Manuel Galán oficializaron una alianza que busca construir una alternativa de centro frente a los extremos ideológicos que, según ellos, han polarizado al país.

Sigue a PULZO en Discover

(Lea también: David Luna le metió duro a la inteligencia artificial y tendrá novedosa ayuda para elecciones)

“La unión no es un gesto político, es una urgencia nacional”, aseguraron los tres líderes, que buscan consolidar una gran convergencia del centro colombiano.

Bajo la consigna “Unión + experiencia + futuro”, los tres líderes afirmaron que su objetivo es reconstruir la confianza, devolverle rumbo a Colombia y poner en el centro las preocupaciones reales de la ciudadanía, entre ellas la clase media, el empleo, la seguridad y las oportunidades.

Lee También

“La unión no es un gesto político, es una urgencia nacional. Colombia necesita sensatez y esperanza frente a los extremos que ya se organizaron para dividir al país”, señalaron en un mensaje conjunto.

La alianza se presenta como un movimiento ciudadano más que como una coalición tradicional de partidos. En palabras de David Luna, “no se trata de sumar nombres, sino de sumar propósitos. Nadie transforma un país en solitario. La fuerza de este proyecto está en abrir puertas, en incluir y en multiplicar. La unión no resta, multiplica”.

El anuncio marca el primer paso de lo que podría convertirse en una gran convergencia del centro político colombiano, una idea que ha venido tomando fuerza desde el desgaste de los extremos tras las elecciones de 2022.

Luna, Cárdenas y Galán coincidieron en que este es apenas el inicio de un movimiento más amplio, que buscará integrar a más voces, regiones y generaciones con el fin de ofrecer una opción moderada, moderna y responsable para los votantes.

Lee También

“Uno de nosotros será presidente, pero todos seremos coequiperos. Lo importante no es el quién, sino el para qué: darle un nuevo rumbo y esperanza a Colombia”, expresaron.

En los próximos días anunciarán el mecanismo para elegir a un único candidato de centro y esperan convocar a más precandidaturas para que se sumen a esa unión.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.