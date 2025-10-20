Invima emitió una alerta sanitaria ante la presencia en el mercado colombiano de condones falsificados de la marca “Today Mutual Sensation”, los cuales representan un riesgo para la salud sexual y reproductiva de los consumidores.

(Lea también: “Es un riesgo”: Invima explica qué problema tienen los condones Today en Colombia)

De acuerdo con la entidad, la advertencia se hizo luego de que el titular del registro sanitario, Haleon Colombia S.A.S., denunciara la comercialización de productos fraudulentos que están siendo distribuidos de manera ilegal en el país.

El Invima advirtió que el uso de estos condones falsificados puede causar fallas en su efectividad y seguridad, lo que incrementa el riesgo de embarazos no deseados y transmisión de infecciones de transmisión sexual (ITS), incluido el VIH.

Además, los materiales utilizados en estos productos no han sido evaluados ni aprobados por la autoridad sanitaria, por lo que podrían provocar reacciones adversas en la piel o las mucosas.



El Invima enfatizó que los condones falsificados no cumplen con pruebas de calidad, esterilidad ni resistencia, lo que pone en riesgo su funcionalidad y la protección que deben garantizar.

Así puede identificar un condón falsificado

El Invima detalló las diferencias entre el producto original y el falso, con el fin de que los consumidores puedan reconocerlos fácilmente:

Producto original:

Tiene un diseño limpio con logo y texto sobre un fondo metalizado.

Las letras son claras, legibles y sin errores ortográficos.

En el reverso incluye instrucciones completas de uso, advertencias sanitarias y fechas de fabricación y vencimiento correctamente impresas.



Presenta un único número de lote legible e indeleble que corresponde al producto auténtico.

Producto falsificado:



Exhibe colores diferentes y una calidad de impresión inferior.



Los textos aparecen desalineados, incompletos o con errores.

En el reverso, las letras son más pequeñas y no contienen todas las instrucciones.

Contiene dos números de lote distintos (180567241 y 24013221) y dos fechas de vencimiento diferentes (12/2023 y 05/2028) en el mismo empaque, algo que no sucede en los originales.

Además, el registro sanitario impreso (2015DM-0000058-R1) no pertenece al producto “Today Mutual Sensation”, lo que confirma su falsificación.

