Pasados 9 días del asesinato de esta joven en el que hay varias pruebas que incriminan a John Poulos, quien aún no ha sido declarado culpable por un juez, se siguen conociendo detalles de la relación que ellos tenían.

Una de las amigas de la DJ contó que el ciudadano estadounidense le enviaba dinero a Valentina Trespalacios por diferentes plataformas y ella lo usaba para sus gastos personales.

Entre estos están algunas cirugías estéticas que son evidentes en la cara y cuerpo de la joven. El primero y más evidente es el incremento en los labios que habría logrado inyectándose ácido hialurónico.

(Vea también: Habló hombre mencionado en caso de Valentina Trespalacios: “Salimos desde hace un año”)

Un crecimiento en los pómulos también era notorio en la cara de la joven, pero lo que más ha llamado la atención es que la joven se puso implantes mamarios talla 36 y esto habría sido un pedido y pagados por Poulos, según la FM.

Con estos procedimientos estéticos, Valentina Trespalacios pasó de tener un cuerpo esbelto y natural a uno un poco más llamativo que le permitía tener otros atributos para sus presentaciones como DJ en diferentes eventos.

Estas son las fotografías en las que se ve el cambio físico que tuvo la joven de 21 años en el tiempo que estuvo junto al que sería su victimario.

Silvana Gómez, una de las amigas de Trespalacios, según la Fiscalía, contó que en una oportunidad ella tuvo que recibir el dinero que John Poulos enviaba desde Estados Unidos porque Valentina estaba en Aruba con otro hombre.

“John le iba a realizar una consignación de 1.000 dólares, pero Valentina se había ido para Aruba con Santiago Luna. Ella no sabía cómo hacer para que John no se diera cuenta de que estaba allá. Entonces, Valentina le dijo que tenía un toque por allá en otro lado, y fue cuando le dijo que necesitaba el dinero (1.000 dólares) y que me lo enviara a mí. Ahí fue cuando John, por medio de la casa de cambio MoneyGram, me lo envió”, declaró Silvana ante el ente investigador.

Ya van cuatro audiencias en las que la fiscalía, la defensa de la familia de la víctima y la defensa del victimario han dado sus versiones, pero el juez no ha tomado una decisión. Por ahora, el hombre está en el búnker de la Fiscalía a la espera de que sea enviado a prisión o no.

La madre y el hermano de Valentina Trespalacios han estado en esas diligencias judiciales y dejaron ver el gran dolor que les produce este hecho. Sin embargo, John Poulos, quien era pareja de la joven, se ha mostrado indolente con el caso.

Como él no sabe hablar español, las audiencias han tardado más de lo normal y hasta tuvieron que cambiar al traductor para que el proceso tuviera un mejor resultado.

De hecho, este es uno de los hechos que ha provocado curiosidad, pues si él no habla español y ella no hablaba bien inglés, la comunicación entre ellos era con la intermediación de un traductor de voz y no se entiende cómo es que iban a empezar a vivir juntos, pues esa era la promesa que le había hecho el hombre a la joven mujer cuando llegó a Bogotá.