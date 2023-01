La muerte de Valentina Trespalacios sigue siendo materia de investigación para las autoridades, pese a que ya se cumplió con la audiencia de imputación de cargos contra el principal responsable del crimen, John Poulos.

(Vea también: John Poulos soltó confesión sobre sus planes con Valentina Trespalacios; venía decidido)

Una de las hipótesis que se maneja del caso es que el ciudadano estadounidense cometió el feminicidio tras enterarse que su novia lo estaba engañando con otro hombre en Colombia; razón por la cual, el extranjero decidió viajar al país para llevar a cabo el crimen.

Y es que para el ente investigador resulta clave entender cómo era la relación entre la DJ y el norteamericano, ya que dicho aspecto es esencial para esclarecer el homicidio.

El periódico El Tiempo publicó el pantallazo de una conversación que tuvo Valentina Trespalacios con una de sus amigas, la cual detalla que la pareja no estaba pasando por su mejor momento.

El rotativo reveló el chat “de una de sus amigas en donde Valentina Trespalacios dice que Poulos se quiere casar con ella”, y en el cual se evidencia que la víctima no estaba convencida de hacerlo.

“Este que se quiere casar, jaja. Estaba un poco aburrido porque yo no le doy besos ni nada… Me dijo como ya sé que no te atraigo, no tienes que fingir”, se lee.