Se siguen conociendo nuevos detalles del asesinato de Valentina Trespalacios, cuyo cadáver fue encontrado en un basurero el pasado 22 de enero.

La Fiscalía estableció que John Poulos, pareja de la joven mujer, cometió el crimen por sus “celos enfermizos”, al argumentar en la audiencia de imputación de cargos que el hombre la vigilaba con un investigador privado, y el día de los hechos la golpeó y estranguló “con sus manos”.

Valentina Trespalacios habría tenido otra relación amorosa

Con este contexto, el periódico El Tiempo reveló el testimonio de una amiga cercana a Valentina Trespalacios, quien contó que el viaje que hizo Poulos a Colombia el fin de semana pasado, para cometer el asesinato, fue porque, al parecer, se dio cuenta de una presunta infidelidad por parte de la joven DJ.

En el relato que recopiló el medio citado, la mujer indicó que Valentina Trespalacios le había dicho al estadounidense hace varias semanas que iba a viajar a Aruba por trabajo, y el extranjero se habría dado cuenta, por una foto en redes sociales, que en dicho lugar su novia estaba con otro hombre.

Incluso, la ciudadana dio el nombre del tercer involucrado en la relación, a quien identificó como Santiago.

“Valentina se había ido para Aruba con Santiago, entonces no sabía cómo hacer para que John no se diera cuenta de que ella estaba por allá; entonces, Valentina le dijo que tenía un toque por allá en otro lado, y fue cuando le dijo que necesitaba el dinero y que me lo enviara a mí, ahí fue cuando John por medio de la casa de cambio Money Gram me envía el dinero”, precisó la mujer.

De hecho, la mujer confirmó una de las hipótesis que hay del caso, y es que Poulos era un celoso compulsivo, pues detalló que el extranjero contrató a una persona para vigilaros durante los eventos de música electrónica que había en Bogotá.

Finalmente, el ente acusador, según El Tiempo, reseñó que Valentina Trespalacios y Santiago tenían una relación desde noviembre de 2022 y que ella tenía planes irse a vivir sola en la 93.