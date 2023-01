La investigación por el caso de Valentina Trespalacios, DJ de música electrónica que fue encontrada muerta el pasado 22 de enero en un contenedor de basura en Fontibón, arrojó nuevos detalles.

John Poulos, novio de la joven, es el principal sospechoso del asesinato. Es señalado de propinarle golpes en distintas partes del cuerpo y asfixiarla luego de tener relaciones.

El estadounidense no aceptó los cargos de feminicidio agravado y ocultamiento de pruebas que le imputó la Fiscalía. Por ahora, no ha sido enviado a la cárcel porque las audiencias han sido aplazadas.

En dichas diligencias se conocerá el relato de Santiago Luna, quien según Silvana Núñez, amiga de la joven, tenía una relación con la DJ. Sin embargo, esa versión ya se filtró.

El hombre habló con la Fiscalía General de la Nación y reveló que sí estaba saliendo con la víctima, con lo cual confirmó el testimonio entregado por Núñez.

De acuerdo con Noticias RCN, Luna habló con Trespalacios el 20 de enero. En esa conversación, la DJ le comentó que se mudaría a un apartamento en el norte de la ciudad. Él se ofreció a acompañarla, pero ella le dijo que un amigo lo haría, al parecer, se refería a Poulos.

“El viernes, que estamos a 20 de enero, ella me dice que va a ir por su trasteo, que le va a dejar todo a la mamá y que solo va a ir con sus bolsas. Yo me ofrezco para acompañarla, pero ella me dice que no la acompañe, que no es necesario, que un amigo la va a recoger en el carro”.