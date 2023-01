El estremecedor caso de Valentina Trespalacios, DJ de música electrónica que fue encontrada muerta el pasado 22 de enero en un contenedor de basura en Fontibón, conmovió a Colombia y se siguen conociendo detalles de lo que ocurrió.

(Lea también: John Poulos soltó confesión sobre sus planes con Valentina Trespalacios; venía decidido)

John Poulos, novio de la joven, es el principal sospechoso del asesinato. Es señalado de propinarle golpes en distintas partes del cuerpo y asfixiarla luego de tener relaciones. Sin embargo, no aceptó los cargos de feminicidio agravado y ocultamiento de pruebas que le imputó la Fiscalía.

Se conoció que el viaje que Poulos hizo a Colombia, al parecer, para cometer el crimen, fue motivado porque, según contó a El Tiempo una amiga de Trespalacios, el estadounidense descubrió una presunta infidelidad de parte de la joven DJ.

La amiga de Trespalacios indicó que la DJ le había dicho al extranjero que viajaría a Aruba por una presentación de trabajo, pero que el extranjero se percató por una foto en redes sociales que su novia estaba con otro hombre.

Valentina Trespalacios: quién es Santiago, hombre mencionado en caso

Según el relato de la amiga de la DJ, el hombre que habría viajado a Aruba con Trespalacios se llama Santiago Luna, y desde noviembre de 2022 tendrían una relación.

“Valentina se había ido para Aruba con Santiago Luna, entonces no sabía cómo hacer para que John no se diera cuenta de que ella estaba por allá. Valentina le dijo que tenía un toque por allá en otro lado, y fue cuando le dijo que necesitaba el dinero y que me lo enviara a mí, ahí fue cuando John por medio de la casa de cambio Money Gram me envía el dinero”, le contó la joven a la Fiscalía.

El supuesto vínculo entre Trespalacios y Luna estaría evidenciado en los chats que se conocieron entre la DJ y Poulos. El día que el hombre llegó a Colombia se desató una discusión entre ambos porque él pensó que ella estaba con otra persona, mostrando sus celos.

“¿Quién dijo que iré de fiesta? Te hice videollamada, estoy con Manuela en su casa. Fuimos a una conferencia de cannabis y ya, eso es todo. Sí había más personas, pero yo no estoy con nadie, no sé de dónde sacas eso”, le respondió la DJ al estadounidense.

Noticias RCN

Resulta que Luna se dedicaría a la industria de las inversiones con cannabis medicinal, o al menos eso es lo que describe en sus perfiles en redes sociales.

Lee También

Se desconoce si el hombre mencionado por la amiga de Trespalacios entregó su testimonio a la Fiscalía o si será llamado a declarar en algún momento del proceso, el cual continuará este martes a las 9:00 a. m. con la audiencia de medida de aseguramiento.