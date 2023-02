Este miércoles primero de febrero se adelantó la audiencia de medida de aseguramiento contra el principal sospechoso del feminicidio de Valentina Trespalacios.

La justicia decidirá las condiciones para la reclusión del imputado, mientras avanza el juicio por los delitos de feminicidio agravado, en concurso con el ocultamiento, alteración y destrucción de pruebas para desviar o retrasar la investigación.

Luego de que el estadounidense fuera identificado, se supo que el hombre de 35 años tiene una familia en su país de origen. Ashley Shannon Poulos y John Nelson Poulos se casaron hace más de una década y tuvieron tres hijos: un niño y dos niñas.

Hacia 2016, la familia comenzó a vivir un calvario porque al niño mayor le fue detectado un cáncer, específicamente un rabdomiosarcoma en etapa 4 en el tracto gastrointestinal y el abdomen. Eso los llevó a buscar dinero para el tratamiento a través de causas benéficas; en una de ellas recogió casi 60.000 dólares.

Mientras dejaban a las dos niñas al cuidado de una niñera, los padres se sometieron a pruebas para ayudar al tratamiento. El niño superó el cáncer y eso lo llevó a tener un reconocimiento en el Congreso de Estados Unidos, en enero de 2018, liderado por el entonces presidente de la Cámara de Representantes, Paul Ryan.

6-year-old Jackson Poulos from Wisconsin is a fighter who beat a very rare form of cancer. He's now received a clear scan, and I'm happy to have him as my #SOTU guest. https://t.co/0eO7j8xQlL pic.twitter.com/nZ1hvCc4wt

— Paul Ryan (@SpeakerRyan) January 31, 2018