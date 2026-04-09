La Embajada de Colombia en Brasil fue escenario de un incidente relacionado con la seguridad y manejo de sus bienes oficiales tras el uso no autorizado de un vehículo diplomático. El hecho ocurrió cuando un empleado subcontratado, identificado como David Leonardo Barrero López, retiró sin permiso uno de los automóviles asignados a la sede diplomática.

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De acuerdo con Alfredo Saade, embajador de Colombia en Brasil, el vehículo fue utilizado durante toda la jornada y posteriormente devuelto en estado de pérdida total.

El empleado implicado en el incidente prestaba sus servicios a través de la empresa AR Maciel Serviços Gerais LTDA y desarrollaba actividades en la residencia oficial de la embajada. Luego de que la situación fuera detectada, la misión diplomática notificó a la empresa responsable y procedió a llevar el automóvil a una revisión técnica para evaluar la magnitud de los daños provocados.

Por su parte, Darcy Quinn explicó que el trabajador cumplía funciones como chef en la embajada. Según la periodista, fue pedido por el pastor Saade porque la comida de Brasil no es de su gusto y dormía en las instalaciones oficiales.

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Crece el escándalo Gracias a Darcy Quinn que puso la lupa en el escándalo del Chef que dejó en perdida total un Audi en la Embajada de Colombia en Brasil el falso Pastor Alfredo Saade salió a dar explicaciones que oscurecen aún más la situación Cómo así que el… pic.twitter.com/o5yOwYP6OA — Luis Aníbal Rincón Arguello. ® 🇨🇴 (@Rincon001A) April 9, 2026

(Vea también: “No lo logró”: Darcy Quinn desveló macabro plan que tenía ‘el Costeño’ tras atentado a M. Uribe)

La inspección mecánica reveló daños significativos tanto en la estructura externa como en los componentes internos del automóvil. Entre las afectaciones reportadas se encuentran rayones en las puertas, ausencia del farol delantero derecho y perjuicios en piezas clave como la transmisión, la barra estabilizadora, el radiador, el cárter de motor y los amortiguadores.

El informe técnico arrojó un costo de reparación de 81.287 reales, equivalentes a aproximadamente 16.000 dólares, razón por la cual el vehículo fue declarado como pérdida total.

A raíz de este incidente, el trabajador involucrado fue relevado de sus funciones y retornado a Colombia, según lo informado por la embajada. El caso ha generado preocupación tanto en autoridades colombianas como brasileñas, especialmente en lo que respecta a los protocolos de seguridad y la gestión interna de los activos oficiales dentro de edificios diplomáticos.

Atención …el chef del embajador en Brasil @alfredosaadev estrelló el vehículo de la embajada y terminó en pérdida total . Se trata de un Audi 2017 que ahora tendremos que pagar con el dinero de los impuestos @lafm pic.twitter.com/ltmpbGC3ow — Darcy Quinn (@darcyquinnr) April 9, 2026

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