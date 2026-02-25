Un ciudadano ruso requerido por la justicia de Estados Unidos por presuntos delitos relacionados con terrorismo fue retenido en el Aeropuerto Internacional El Dorado, en Bogotá, luego de una operación coordinada entre autoridades colombianas y norteamericanas.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: Cayó en Colombia alias ‘El rey’, alemán señalado de estafar a europeos y pedido en extradición)

La Policía Nacional informó que la acción fue ejecutada por la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijín – OCN Interpol Colombia), en cumplimiento de una Notificación Roja emitida por autoridades judiciales de Estados Unidos contra Alimov Denis. La retención se produjo en el momento de su arribo al país.

De acuerdo con la investigación adelantada por autoridades estadounidenses, entre octubre de 2024 y marzo de 2025 el ciudadano ruso habría participado en una conspiración para asesinar o secuestrar a dos personas reconocidas en Europa. Según el expediente judicial, inicialmente habría financiado el plan con cerca de 60.000 dólares y se habría comprometido a pagar hasta 1,5 millones de dólares por cada objetivo.

Lee También

Qué se sabe del ruso capturado en Bogotá

El coronel Elver Vicente Alfonso Sanabria, director de Investigación Criminal e Interpol, indicó que el requerido presuntamente suministró información técnica sensible —como direcciones IP y números telefónicos— para facilitar la ejecución del plan criminal, además de participar en la captación y coordinación de otros implicados. Uno de los señalados co-conspiradores fue capturado en marzo de 2025 en Nueva York.

Alimov Denis es solicitado por los delitos de conspiración para cometer homicidio y secuestro en país extranjero, conspiración para proporcionar apoyo material a terroristas, provisión y tentativa de provisión de apoyo material a terroristas, conspiración para financiar el terrorismo y financiación del terrorismo.

La ubicación del ciudadano ruso fue posible gracias a información recibida a través del sistema seguro I-24/7 de Interpol, que alertó sobre su posible llegada a Bogotá. Tras la notificación, se activaron protocolos de verificación migratoria y se coordinó con Migración Colombia el despliegue de investigadores especializados en la terminal aérea.

Las autoridades señalaron que existía la posibilidad de que el requerido intentara ingresar con pasaporte original o bajo identidades alternas previamente identificadas, por lo que se implementaron controles estratégicos en El Dorado. Finalmente, fue ubicado y retenido en el aeropuerto.

El ciudadano quedó a disposición de la Dirección de Asuntos Internacionales de la Fiscalía General de la Nación, mientras avanzan los trámites correspondientes conforme a los procedimientos legales vigentes en materia de extradición.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.