El diario El País de Cali marca su 75 aniversario con una innovadora transformación a partir del 20 de septiembre de 2025; un paso adelante con las nuevas tecnologías y las demandas informativas de la audiencia. Este medio de comunicación, reconocido en el sur del país, ha optado por incorpor cambios significativos para sus lectores.

La edición impresa del periódico solo se publicará los fines de semana, transformándose en un producto premium con periodismo de investigación, análisis en profundidad y secciones especiales dirigido a un público diverso. Además, la reincorporación del Club Selecta ofrecerá a los miembros de la familia El País un programa con beneficios y experiencias exclusivas.

Al respecto, en Blu Radio habló Vicky Perea, directora del periódico, quien dio detalles de la decisión “Yo prefiero hablar de esto como una transformación, el desarrollo tecnológico, el cambio de las audiencias, ha cambiado mucho en los últimos años y la pauta también ha migrado a lo digital. Esto es un análisis de muchos meses, tenemos un nuevo propietario y en muchas conversaciones llegamos a la conclusión de que si queremos seguir sobreviviendo teníamos que meternos en la onda de la transformación digital. El País fue el primero en contar con una página web”.

Además, reveló datos en la emisora sobre la cantidad de suscriptores que han tenido: “Nosotros tenemos 20.000 suscritores del impreso y teníamos un presupuesto que se iba a ir con este cambio. Para nuestra sorpresa, pasados 4 o 5 días desde que anunciamos el cambio, ha sido mínimo el porcentaje de los que no han seguido con nosotros. Este fue nuestro primer fin de semana con nuestro producto semanal, esta es una apuesta muy grande y tenemos más de 2’300.000 lectores únicos en nuestra página web”.

Finalmente, reconoció que esta decisión se debe al cambio de dueños y que hace parte de la nueva estrategia de la compañía: “Todo este proceso se da con el nuevo propietario, es una persona muy digital, es un convencido de los datos abiertos, es un convencido de que tenemos que mirar más a lo digital, manteniendo la esencia de lo que somos. Vamos a seguir siendo la voz de la región y nuestra esencia es Cali y el suroccidente del país”.

Como se informó, estos cambios significan una ampliación de la oferta informativa. Los suscriptores mantendrán su acceso, que se ajustará automáticamente para incluir nuevas ventajas. Estos incluyen acceso digital completo todos los días de la semana desde hasta cuatro dispositivos diferentes y una nueva sección “Mi País” en la aplicación que permitirá a los usuarios personalizar sus noticias.

