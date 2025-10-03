Este viernes 3 de octubre se registró un violento ataque sicarial frente a la cárcel La Modelo de Bogotá. Según los primeros reportes, cuatro hombres armados que se movilizaban en dos motocicletas abrieron fuego contra tres guardianes del Inpec que se encontraban en la entrada del penal.

El ataque dejó como saldo un funcionario fallecido y dos más gravemente heridos, quienes fueron trasladados de inmediato a una clínica del occidente de la ciudad para recibir atención médica.

Estas son las primeras imágenes del lugar de los hechos:

Las autoridades confirmaron la muerte de uno de los guardianes y reforzaron la seguridad tanto en los alrededores del centro penitenciario como en los hospitales donde permanecen los sobrevivientes.

La Policía Metropolitana de Bogotá desplegó un fuerte operativo en la zona para dar con el paradero de los responsables y adelanta investigaciones para esclarecer los móviles del ataque y la identidad de los autores materiales.

El hecho ha generado gran preocupación, ya que La Modelo es una de las prisiones más importantes de Colombia y alberga internos de alto perfil.

Este ataque ocurre semanas después de una riña interna registrada el 14 de septiembre en el pabellón 2 de la misma cárcel, que dejó un interno muerto y tres heridos. Dichos episodios han puesto nuevamente en debate la crisis de seguridad dentro y fuera de los centros penitenciarios del país.

