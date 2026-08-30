En medio de casos judiciales controversiales en Colombia, la Policía aprehendió a tres adolescentes de 16 y 17 años en Bogotá tras ser señalados de participar en el hurto de un vehículo mediante atraco. Las autoridades detuvieron a los jóvenes en Santa Fe.

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El suceso se registró cerca de una institución universitaria ubicada en el barrio Bosque Calderón Tejada, en la localidad de Chapinero. Una patrulla de control recibió la alerta de radio sobre el robo cometido.

Según los reportes oficiales, varios sujetos abordaron a la víctima usando un arma de fuego para arrebatarle el automóvil. Posteriormente, los presuntos responsables emprendieron la huida apresurada de ese sector de la capital.

Frente a esta eventualidad, la Policía Nacional activó de inmediato un plan candado en la zona para rastrear el carro y evitar la fuga. La señal del sistema GPS facilitó la localización en la localidad de Santa Fe.

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Tres adolescentes pretendían escapar en un vehículo hurtado tras un atraco en #Chapinero. Su captura fue inmediata: un ‘Plan candado’, seguimiento por GPS y reacción de policías. Dos de los adolescentes habían salido hace un mes de ‘El Redentor’ y tenían anotaciones por hurto. pic.twitter.com/PSxaDjqa9o — Policía Metropolitana de Bogotá (@PoliciaBogota) August 30, 2026

Al interceptar el automóvil, los ocupantes descendieron rápidamente e intentaron escapar a pie por el área urbana. Sin embargo, la oportuna y eficiente reacción policial permitió la detención efectiva de los tres menores implicados en el hecho.

Durante la minuciosa inspección del carro, los uniformados hallaron un arma traumática y un elemento cortopunzante. Las autoridades incautaron inmediatamente estas evidencias físicas para integrarlas al material probatorio correspondiente de la investigación.

A los tres adolescentes los aprehendieron por los delitos de hurto y fabricación, tráfico y porte de armas de fuego. La patrulla policial puso el automotor recuperado a disposición de la autoridad administrativa competente.

En las verificaciones posteriores, la institución confirmó que dos de los detenidos salieron hace aproximadamente un mes del Centro de Atención Especializada El Redentor. Ambos enfrentaban procesos judiciales previos por secuestro extorsivo y hurto agravado.

Igualmente, estos dos menores acumulaban anotaciones penales por el delito de hurto. Ahora, la justicia competente determinará la responsabilidad legal específica de los tres procesados dentro del desarrollo formal del trámite penal correspondiente.

¿Qué es un centro de resocialización en Colombia?

Un centro de resocialización en Colombia funciona como una institución especializada para la atención de adolescentes y jóvenes en conflicto con la ley penal. Estos espacios integran el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes.

La finalidad primordial de estas instalaciones radica en brindar medidas pedagógicas, restaurativas y de protección integral a personas menores de 18 años. La intervención busca transformar comportamientos mediante programas educativos especializados.

Dentro de estos establecimientos, equipos interdisciplinarios conformados por psicólogos, trabajadores sociales y pedagogos brindan acompañamiento continuo. Los profesionales diseñan planes individuales centrados en la reconstrucción del proyecto de vida del joven.

Los centros especializados priorizan el desarrollo de talleres formativos y actividades vocacionales. La formación técnica busca facilitar una futura inclusión laboral y social efectiva al cumplir las sanciones impuestas por las autoridades.

Existen modalidades de atención internada y semiabierta según la gravedad de la conducta delictiva cometida. La restricción de libertad aplica para casos severos donde los jueces determinan la necesidad de internamiento preventivo o sancionatorio.

Las familias de los adolescentes participan activamente en las jornadas de intervención integral. El fortalecimiento de los vínculos familiares resulta determinante para consolidar el proceso de rehabilitación y prevenir reincidencias futuras.

El bienestar y la dignidad humana guían el funcionamiento diario de estos espacios protegidos. La infraestructura debe garantizar condiciones óptimas de habitabilidad, salud, alimentación y recreación para toda la población joven atendida.

La coordinación entre entidades gubernamentales asegura el cumplimiento estricto de los derechos fundamentales. El seguimiento institucional permanente evalúa los avances individuales de cada menor internado en el sistema pedagógico.

El modelo restaurativo promueve el reconocimiento del daño causado a las víctimas e incentiva la reparación simbólica. Esta perspectiva educativa procura construir una sociedad justa, pacífica y con igualdad de oportunidades para todos.

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